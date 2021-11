Scandale sanitaire et vide économique : les raisons de la colère en Guadeloupe et en Martinique

Ces violences se sont produites en marge de l’appel à la grève générale qui a débuté lundi pour dénoncer, comme en Guadeloupe, l’obligation vaccinale et les suspensions de soignants, mais aussi le coût de la vie et les prix des carburants.

La colère a grandi sur les cendres d’un scandale sanitaire ancien ; celui du chlordécone, un pesticide hautement toxique, utilisé dans les Antilles avec l’assentiment des autorités jusqu’en 1993, alors qu’il avait été interdit en France métropolitaine.

Ce pesticide utilisé sur les plantations de bananes, menacées par les charançons, a provoqué une importante et durable pollution aux Antilles. Or, sa dangerosité est pourtant connue depuis les années 60, et son utilisation a causé des dégâts sanitaires incalculables dans la population : selon Santé publique France, entre 1972 et 1993, neuf dixièmes des habitants de Martinique et de Guadeloupe ont été contaminés par cette substance, et aujourd’hui, ces habitants présentent un taux d’incidence pour le cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.

"Ce qui se passe aujourd’hui est complètement prévisible, explique Elie Domota, secrétaire de l’Union des travailleurs de Guadeloupe, interrogé sur la télévision France 5, nous les Guadeloupéens, nous sommes un peuple, nous avons une histoire, et nous demandons à être écoutés quand nous avons des doutes, des doutes légitimes. Vous pouvez venir nous raconter tout ce que vous voulez, nous n’avons pas confiance".

Il n’y a pas que cet élément qui attise la frustration et la colère des habitants. A Pointe à Pitre, la population constate chaque jour la paupérisation croissante de la commune. Des artères commerciales entières sont désormais désaffectées, les rideaux des magasins baissés, tagués ou abîmés. Le maire de la ville, Harry Durmel (EELV) ne veut pas excuser les débordements, mais, dit-il, pour que le terreau favorable à cette colère existe, c’est qu'"il y a une défiance à l’égard de la puissance publique".

Interrogé par France Info, le député de Guadeloupe (LREM), Olivier Serva souhaite que les syndicats éclaircissent certaines de leurs revendications. Mais, dit-il, "il y a aussi une jeunesse guadeloupéenne qui souffre. Elle est au chômage à plus de 50%. Nous avons décidé, en tant qu’élus locaux, de les rencontrer pour leur apporter des réponses le plus vite possible".