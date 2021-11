Scandale en Islande : des fermes à juments utilisées pour des firmes pharmaceutiques

Scandale en Islande : des associations animales ont dénoncé l’utilisation du sang de cheval dans la fabrication de certains médicaments, dans une enquête filmée publiée lundi.

Ces associations révèlent que l’Islande est l’un des trois pays au monde à autoriser les fermes exploitant le sang de cheval, montrant de violentes maltraitances dans des exploitations du pays.

Les pratiques "semblent aller à l’encontre des conditions de travail de l’exploitation, qui vise à assurer le bien-être des juments", ont affirmé les autorités vétérinaires islandaises dans un communiqué, disant prendre l’affaire "très au sérieux".

Dans leur vidéo de 20 minutes publiée sur Youtube, les associations de défense animale Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund Zürich, du personnel apparaît, brutalisant les juments et des chevaux affaiblis et rudement frappés.

La vidéo, intitulée "Islande, terre des 5000 juments de sang", montre des images de la collecte sanguine sur les juments vivantes, pratique controversée que l’Islande est la seule en Europe à mener.