Savoie: la météo ayant retardé leurs cars, des étudiants belges ont passé une partie de la nuit dehors

En Savoie, faute de transport, leur tour opérateur Skikot ayant fait défection, 900 étudiants belges et néerlandais, en séjour au ski, ont passé une partie de la nuit dehors, bloqués dans la station de Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie), selon les pompiers. Cinq d'entre eux, souffrant d'hypothermie, ont été évacués vers le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne. "Ils devaient partir samedi à 19h, et ils étaient déjà sortis de leurs résidences le matin, à 8h. Ils ont alors appris que leur car était en retard. Mais ils sont restés de 19h à 1h du matin presque sans nouvelle, sans rien, dans le froid... C'est pour ça que je suis fâchée contre l'organisation...", nous raconte une mère bruxelloise, qui attend sa fille qui devrait arriver ce dimanche soir. La faute à la météo dans les Alpes Pourquoi les cars ne sont-ils pas arrivés à temps? La faute à la météo, explique-t-on du côté de Skikot: "Au niveau des Alpes, c’était la tragédie, plus d’un mètre de neige est tombé vendredi et ça a continué à tomber samedi. Ca a déclenché un plan d’urgence. La plupart des cols étaient fermés, à cause des risques d’avalanche. Les autorités locales ont déclenché les avalanches pendant la nuit pour permettre aux cars d’arriver normalement en station samedi matin. Malheureusement le col n’a pas du tout rouvert comme prévu le matin, on nous a annoncé une fermeture jusque 15h, en plus s’est ajouté un problème de ligne électrique cassée par la neige. Donc nos cars ont tous été bloqués à St-Jean-de-Maurienne, la ville en-dessous de la station, et nous notre priorité, ça a été de trouver une solution car si les grosses stations offrent des halls sportifs pour abriter, ce n’est pas le cas des petites stations. On a donc pris contact avec la préfecture et la mairie pour trouver des solutions, mais qui n’ont pas été envisagées de leur côté." L'agence a d'ailleurs annoncé son intention de déposer une plainte contre la préfecture de Savoir pour leur manque de collaboration. C’était la plus grosse rotation de l'agence, avec l’accueil le samedi matin des étudiants néerlandophones et le départ le soir des étudiants francophones, 950 personnes en tout. Selon le Dauphiné Libéré, c'est un problème d'organisation qui serait à l'origine du retard des bus. Les conducteurs auraient dépassé leurs quotas d'heure de route et ne pouvaient donc pas assurer le retour des étudiants dans la foulée. "Normalement la règle, c’est que les cars restent 9h à l’arrêt puis repartent. Mais comme ils n’ont pu arriver à l’heure, nous avons demandé une dérogation exceptionnelle pour que les cars puissent embarquer directement les clients francophones plus tôt, et faire leur pause dans la vallée. Mais ça n’a pas été accepté" regrette-t-on du côté de Skikot. L'agence a d'ailleurs annoncé qu'elle déposerait une plainte contre la préfecture de Savoie pour son manque de collaboration.

Savoie: la météo ayant retardé leurs cars, des étudiants belges ont passé une partie de la nuit dehors - © Tous droits réservés Hébergés à Saint-Jean-de-Maurienne 600 étudiants ont finalement quitté la station durant la nuit pour repartir dans leur pays, tandis que d'autres ont été hébergés à Saint-Jean-de-Maurienne, ont ajouté les pompiers et la préfecture. "Il y a plusieurs bus qui ont pu rentrer à une heure normale, explique-t-on chez Skikot, d’autres qui arrivent en ce moment et enfin un qui est seulement parti ce matin, où les gens ont pu dormir dans la discothèque, encadré par nos équipes et ont reçu des crêpes ce matin. L’idée dans ce genre de situation est de serrer les coudes et de faire au mieux, c’est vraiment ce qu’on a essayé de faire, sans passer au-dessus de la loi, afin d’assurer la sécurité de nos clients".

Face à la défaillance du tour opérateur, les services de l’État et les collectivités locales ont organisé la mise à l’abri ou le départ des étudiants, clients de @Sunweb 1/2 — Préfet de la Savoie (@Prefet73) 2 février 2019

Certains étudiants ont réussi à trouver un endroit pour passer la nuit au chaud. - © Thomas Chassard

Les témoignages sur les réseaux sociaux Des étudiants se sont plaints sur la page Facebook de l'agence Skikot, ainsi que sur Twitter: Fiasco total pour Skikot/Totally à #SaintSorlin où les 450 jeunes du plus grand ski étudiant de Wallonie sont bloqués depuis 15h quasiment sans encadrement, gros big up toutefois aux pompiers et ambulanciers de Savoie qui prennent le relais — Lara Lombard (@LaraLbrd) 3 février 2019

Savoie: la météo ayant retardé leurs cars, des étudiants belges ont passé une partie de la nuit dehors - © Tous droits réservés "On a contacté personnellement les 900 clients en pensant avant tout à leur sécurité et au fait qu’il soient au chaud" assure pourtant Skikot. "Par groupe de 20 personnes il y avait une personne relais, le problème est que l’information a changé tout le temps. Moi-même j’étais pendant 24 heures derrière mon ordinateur pour envoyer des sms". L'agence minimisait aussi les cas d'hypothermie: "C’est vrai, on a eu 3 cas d’hypothermie, effectivement, mais pas des cas graves. C’est vrai qu’il y a des étudiants parfois qui ont attendu dehors avec leurs bagages; qui n’ont pas toujours compris que le plus important c’était leur sécurité personnelle et qu’il y avait des gens pour surveiller leurs bagages. OK il y a parfois eu une heure , une heure et demie d’attente, mais il faut comprendre que c’était vraiment une situation d’urgence, la météo dans les Alpes est toujours beaucoup plus compliquée qu’on ne le croit et l’actualité montre il y a eu des problèmes avec toutes les compagnies".