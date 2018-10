Sauvetage de 38 migrants au large du Maroc, un mort à bord

La marine marocaine a secouru lundi une embarcation "en difficulté" transportant 39 migrants marocains, dont un décédé et 38 dans un état de santé "dégradé", a annoncé l'agence de presse MAP citant une source militaire.

L'embarcation qui naviguait depuis le 8 octobre, a été secourue au large de Tanger, la grande ville portuaire du nord du Maroc, selon la même source.

Le maroc, un pays de transit

Plus de 43.000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, dont plus de 38.000 par voie maritime, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

De plus en plus de Marocains tentent de quitter leur pays pour gagner l'Europe, par la mer ou en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Le royaume est aussi un pays de transit pour des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne espérant rejoindre l'Europe.

Ces dernières semaines, la marine marocaine a communiqué épisodiquement sur ses opérations en Atlantique et en Méditerranée. Son dernier bilan, le 10 octobre, faisait état de 450 migrants secourus mardi et mercredi dernier.

Lors de deux récentes opérations, deux bateaux garde-côte ont ouvert le feu sur des embarcations "au comportement suspect", faisant un mort et trois blessés le 25 septembre au large de Fnideq (nord) puis un blessé le 10 octobre au large de Larache (ouest).