Sauvetage d'une équipe scientifique américaine bloquée en Antarctique (vidéo)

La marine argentine, en coordination avec le ministère de la Défense, a envoyé l'Almirante Irízar, un grand brise-glace militaire pour évacuer un camp scientifique sur l'île de Joinville, en Antarctique, après avoir reçu une demande d'assistance du programme antarctique américain.

Une "présence remarquable de glace" a bloqué le navire des États-Unis qui a échoué à venir récupérer son équipe scientifique, a indiqué le ministère argentin des affaires étrangères. L'équipe scientifique s'est donc retrouvé bloquée sur place.

Le 11 mars, le brise-glace argentin et ses hélicoptères ont réussi à secourir et évacuer le camp et les 5 scientifiques présents.