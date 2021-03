Sarkozy, ses meetings géants et ces millions de trop : ouverture du procès Bygmalion

Bygmalion. Un nom. Une société. Un scandale et des années d’enquête. Bygmalion, c’est le nom de la société d'événementiel chargée d'organiser les meetings du candidat Sarkozy via sa filiale Event & Cie, en 2012. Début de cette année-là, le Président sortant est en retard dans les sondages. Son équipe de campagne se met alors à préparer des meetings à grande échelle. Infrastructures gigantesques, spectacle son et lumière et réalisation hollywoodienne, les moyens déployés sont colossaux. En cinq mois, Nicolas Sarkozy, Président sortant, s’offre 44 meetings géants. C'est trois fois plus que prévu. Résultat : les budgets explosent. Car ces meetings ont un coût. Rien que celui organisé à Villepinte a coûté plus de cinq millions d’euros. Or en France, la loi interdit de dépenser plus de 22,5 Millions d'euros pour une campagne. Problème : d'après les enquêteurs, Nicolas Sarkozy aurait dépensé le double.