Sarajevo inaugure son nouveau téléphérique 26 ans après le début du siège (vidéos)

Sarajevo a inauguré vendredi son téléphérique, vingt-six ans après sa mise hors service et sa destruction au début du siège (1992-95), un "dernier symbole reconstruit" de la capitale de Bosnie.

33 cabines toutes neuves

Des positions des forces serbes de Bosnie se trouvaient pendant le siège à Trebevic. Le téléphérique de 33 cabines toutes neuves traverse désormais l'ancienne ligne de front. Tout un symbole pour Edmond Offermann, un physicien américain d'origine néerlandaise, marié avant le conflit à une Bosnienne, qui a fait don de 4 millions de dollars (3,3 millions d'euros) pour la reconstruction du téléphérique, soit près de la moitié de l'investissement total.

"Quand je suis revenu à Sarajevo en 1998, après la fin de la guerre, je suis monté voir les (anciennes) tranchées et je me suis alors rendu compte de l'importance de rétablir la connexion entre la montagne et la ville, deux parties qui s'étaient livrées à la guerre pendant quatre ans", a raconté Edmond Offermann, 58 ans.

Pendant le siège de Sarajevo, qui a duré 44 mois, le plus long de l'histoire de la guerre moderne, plus de 11.000 personnes ont été tuées, dont 1600 enfants et adolescents.