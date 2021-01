Sans protection de la nature, nous entrons peut-être dans l'ère des pandémies, déclare Ursula von der Leyen

"Si nous n'agissons pas d'urgence pour protéger notre nature, il se peut que nous soyons déjà au début d'une ère de pandémies", a mis en garde lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'ouverture d'un sommet mondial pour la biodiversité. Des promesses pour 11,8 milliards d'euros ont été réunies pour le projet de Grande Muraille verte en Afrique.

"On parle beaucoup du lien entre la perte de biodiversité et le covid. Mais ce n'est pas le premier exemple, ni le dernier et encore moins le plus parlant. Pensez à la manière dont l'une des épidémies les plus meurtrières d'Ebola a sans doute démarré: un jeune garçons jouant près d'un arbre dans un village reculé de Guinée. Un arbre infesté de chauves-souris poussées vers ce village parce que 80% des forêts de la région avaient été détruites", a exposé l'Allemande, à l'entame du "One Planet Summit" organisé par la France, la Banque mondiale et les Nations unies.

Lien entre perte de biodiversité et zoonoses

Le président du Conseil européen, Charles Michel, n'a pas dit autre chose. "Le covid-19 a remis en lumière de manière brutale le lien entre la perte de biodiversité et le développement des zoonoses", ces maladies qui passent de l'animal à l'homme, notamment en raison des contacts plus fréquents entre espèces causés par la destruction des habitats sauvages. Le Belge a souligné l'impact du commerce d'animaux sauvages. Il a répété son plaidoyer en faveur d'un traité international pour gérer les pandémies.

Pour le président français Emmanuel Macron, "2021 est l'année de la réconciliation de tous nos défis", avec le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique (COP15), la COP26 pour le climat, la COP contre la désertification. Il a défendu l'idée d'un "sommet de toutes les COP".

Au niveau international, aucun des objectifs fixés pour la décennie écoulée en terme de protection de la biodiversité n'a été atteint, a-t-il rappelé.

L'un des projets sur lesquels se sont engagés les participants est celui de la Grande Muraille verte en Afrique, vieux de 15 ans et que les intervenants comptent relancer. Des milliers de kilomètres d'arbres sont appelés à former une ceinture verte de Dakar à Djibouti pour endiguer la progression du Sahara, alors que la désertification génère famine, guerres et déplacements de populations. Le sommet - qui se déroulait essentiellement par visioconférence - a permis de récolter des promesses pour 11,8 milliards d'euros sur la période 2021-2025 en faveur de ce projet.

Protéger des espaces naturels

Concernant la protection des écosystèmes, le sommet veut relancer la "Coalition de la haute ambition pour la nature" - chapeautée par la France, la Grande-Bretagne et le Costa Rica -, avec pour objectif d'y intégrer une cinquantaine de pays, chacun s'engageant à placer 30% de son territoire en espaces protégés.

Sur la question des financements en faveur de la biodiversité, il ambitionne de porter une coalition visant à consacrer 30% des financements publics en faveur du climat à des "solutions basées sur la nature" (reboisement par exemple).

Mais cette grand'messe de la biodiversité n'a pas impressionné la militante écologiste Greta Thunberg. Dans un tweet, la jeune Suédoise a qualifié le sommet de "bla-bla" qui risque de consolider des décennies de destructions supplémentaires de la planète.