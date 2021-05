Samoa : son prédécesseur refusant la défaite, la Première ministre élue interdite d'entrer dans le Parlement pour prêter serment

La Première ministre élue des Samoa n'a pas été autorisée lundi à pénétrer au sein du Parlement à la suite d'un refus de son principal adversaire politique de reconnaître sa défaite électorale, conduisant Fiame Naomi Mata'afa à dénoncer un coup d'Etat. État

Accompagnée de juges chargés d'assister à sa prestation de serment pour devenir la première femme Premier ministre de cette nation du Pacifique sud, elle s'est vue refuser l'entrée dans la chambre de l'assemblée législative.

Devant ses partisans rassemblés devant le Parlement pour appeler à une reconnaissance des résultats obtenus lors des élections générales du 9 avril, elle a lancé: "Nous avons besoin de Samoans courageux en ce moment... pour faire respecter notre élection."

Une défaite amère

Après 22 ans au pouvoir, le Premier ministre Tuilaepa Sailele Malielegaoi refuse de céder les rênes même si des tribunaux ont confirmé que Fiame Naomi Mata'afa a obtenu une majorité d'un siège lors du scrutin du mois dernier. Elle accuse son prédécesseur s'accrochant au pouvoir de menacer la démocratie.

"Il s'agit d'une prise de contrôle illégale du gouvernement, c'est ce que sont les coups d'État", a-t-elle déclaré dimanche au journal néo-zélandais Newshub. "Nous devons nous battre car nous voulons que cette nation demeure un pays, nous voulons conserver ce pays comme démocratique, fondé sur l'Etat de droit".

Le Parlement devait se réunir lundi pour une cérémonie présidée par le juge suprême Satiu Simativa Perese.

Appels au calme

Le Secrétaire de l'assemblée législative est sorti pour s'excuser, affirmant que, sur ordre du chef de l'Etat Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi, il ne pouvait pas permettre au Parlement de siéger.

Samedi, Tuilaepa Sailele Sualauvi a suspendu, sans explication, la session extraordinaire qui devait se tenir lundi, une décision jugée "illégale" par la Cour suprême.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a dit espérer que "le calme et le sang-froid" prévaudraient. "Nous soutenons la démocratie des Samoa et nous appelons les autres à faire de même", a-t-elle déclaré à la chaîne TVNZ, appelant "au maintien et au respect de l'Etat de droit". La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, est sur la même ligne.

Les îles Samoa sont devenues indépendantes de la Nouvelle-Zélande en 1962. Le parti HRPP est au pouvoir depuis 1982 à l'exception d'une brève période d'alternance en 1986-87.