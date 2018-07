Samarn Poonan, le soldat qui a donné sa vie pour extirper les enfants de la grotte

L'évacuation des 12 jeunes footballeurs et de leur coach s'est enfin terminée. L'histoire se termine bien pour ceux qui auront passé près de 3 semaines au fin fond d'une grotte inondée, et dont les opérations d'évacuation auront tenu la planète en haleine. Ces opérations auront mobilisé un millier de sauveteurs venus du monde entier et, parmi eux, il en est un qui a donné sa vie.

Samarn Poonan, un ancien membre d'une unité d'élite de la marine thaïlandaise, a reçu une mission de la plus haute importance : il était chargé de déposer des réservoirs d'oxygène le long d'une potentielle voie de sortie de la grotte. Une mission que l'ex-marine de 38 a rempli au prix de sa vie.

Après avoir placé le précieux gaz, le plongeur s'est dirigé vers l'extérieur de la grotte. Seulement, de l'oxygène, lui, n'en n'avait plus assez pour atteindre la sortie. Il a donc perdu connaissance, son compagnon de plongée lui a apporté les premiers secours mais Samarn est resté inconscient. Il a tenté de le ramener en un lieu sécurisé, en vain.

Cette mort témoigne de l'extrême difficulté de se déplacer dans la grotte inondées. "Même si nous avons perdu un homme, nous continuons à avoir foi dans notre mission", avait alors lancé le chef des commandos de marine, Apakorn Yookongkaew. Une foi qui paie aujourd'hui, puisque chacun des enfants et de leur coach est sorti sain et sauf de cette grotte.

Le roi Rama de Thaïlande a offert des funérailles nationales à ce héros.