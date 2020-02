France: Sale temps pour le vin de Bordeaux !

C’est bien connu : on ne prête qu’aux riches. Quel est donc le point commun entre le whisky écossais, l’huile d’olive espagnole ou le vin français ? Il flatte l’orgueil d’une nation en est le symbole, la fierté et il fait vivre des milliers de personnes dans chaque pays concerné. Alors quand on veut frapper au coeur ces pays-là, quand il s’agit de les punir, de les châtier, ils sont une cible idéale. Voilà pourquoi les Etats-Unis ont choisi ces produits-là, entre autres, pour les soumettre à une surtaxe de 25% quand ils pénètrent sur le sol américain. Ils l’ont fait en octobre dernier et depuis lors les secteurs concernés tirent la langue…

Le Bordeaux, victime collatérale de la guerre commerciale Airbus – Boeing

Airbus reçoit des subventions publiques. C’est interdit et les Etats-Unis s’en sont plaints auprès de l’OMC, l’organisation mondiale du commerce. Qui leur a donné raison. Les USA sont donc dans leur droit quand ils taxent des produits européens. Sauf que les USA subventionnent également leur industrie aéronautique. L’Union européenne a donc elle aussi porté plainte… La guerre commerciale n’est pas finie. En attendant, nous avons jeté un oeil sur les produits taxés. En dehors des exemples cités plus haut, on découvre que le fromage de chèvre et de brebis est également taxé mais pas le roquefort ; le pecorino italien est taxé lui aussi mais le vin italien y échappe au contraire du vin espagnol. Qui a pourtant un avantage sur le vin français : grâce au soleil (trop ?) généreux de l’Espagne, il dépasse fréquemment les 14 degrés. Or, la taxe frappe les vins au-dessous de 14 degrés. Il concerne les bouteilles de moins de deux litres et seulement les vins tranquilles : le cava et le champagne ne sont donc pas concernés. Les critères de sélection obéissent à une logique pour le moins déroutante…

Tant qu’il y aura des Belges…

Le Bordeaux est devenu célèbre grâce aux exportations, et plus particulièrement vers Londres. Sur les quais de la Garonne, des négociants ont fait fortune grâce aux vins chargés sur les bateaux mettant directement le cap sur l’Angleterre. Aujourd’hui encore, des maisons londoniennes thésaurisent de précieuses bouteilles qu’ils revendent ensuite partout dans le monde. Autant dire que celles-ci ne verraient pas d’un bon oeil l’instauration de taxes dans le cadre du Brexit. Une perspective qui inquiète également les Bordelais mais à laquelle ils préfèrent ne pas croire. D’autant qu’il y a d’autres soucis : le très prometteur marché chinois, qui paraissait en pleine expansion il y a peu, donne des signes de faiblesse. Le ralentissement de la croissance a des répercussions directes sur leurs achats de vin. Mais c’est bel et bien la taxe américaine qui inquiète le plus : impossible de la répercuter sur le consommateur américain et entre l’importateur, le négociant et le producteur, personne n’a envie d’en supporter seul le poids.

Alors à Bordeaux, on se console en pensant aux Belges : heureusement qu’ils sont là. La Belgique est le cinquième pays importateur de Bordeaux au monde. A nous seuls, nous en consommons autant que les Américains. La fidélité, après tout, ça n’a pas de prix…