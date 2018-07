Saison des barbecues: d'où vient le charbon de bois vendu en magasin?

Sur 18 sacs de charbon de bois distribués dans les grandes surfaces et les magasins de bricolage belges, neuf contenaient uniquement ou en partie du bois d'origine tropicale, rapporte jeudi le WWF. La provenance du bois n'est d'ailleurs ni spécifiée, ni certifiée par un label de gestion durable et légale des forêts, souligne l'organisation internationale de défense de l'environnement.

"Les supermarchés et magasins de bricolage montrent peu de transparence sur l'origine douteuse de leur charbon de bois", dénonce Béatrice Wedeux, chargée des politiques Forêts du WWF-Belgique. "Il y a donc des risques que le charbon qui se retrouve dans nos barbecues soit lié à la destruction illégale des forêts tropicales naturelles."

D'après les analyses réalisées par le laboratoire de biologie du bois, au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, 51% du charbon de bois importé par la Belgique provient du Nigeria. Plus gros exportateur vers l'UE, ce pays présente cependant le taux de déforestation annuel le plus élevé au monde (5%). Entre 2010 et 2015, un quart des forêts naturelles nigérianes ont ainsi disparu.

Le charbon de bois échappe au Règlement Bois

Outre le bois tropical, 16% du charbon de bois analysé a été importé des forêts tempérées d'Ukraine, un autre pays où la déforestation est une menace à cause de l'abattage illégal.

Produit courant en cette période de grillades au grand air, le charbon de bois échappe pourtant au Règlement Bois de l'UE, qui vise à empêcher que du bois illégal ne se retrouve sur le marché européen. Le WWF demande dès lors que la nouvelle mouture du règlement, actuellement en révision, couvre tous les produits en bois, dont le charbon.

En Belgique, des fédérations comme Fedustria (pour l'importation de bois), inDUfed (pour le papier) et des entreprises comme Colruyt soutiennent également cette demande, selon l'ONG.

Actuellement, le Règlement Bois de l'UE ne tient pas compte de 67% des produits en bois.