Saisie de 7,4 tonnes de cannabis par les douanes françaises en Méditerranée

Les douanes françaises, appuyées par la Marine nationale, ont annoncé samedi la saisie de 7,4 tonnes de cannabis sur un bateau rapide jeudi lors d’une opération en pleine mer Méditerranée, à une centaine de kilomètres des côtes algériennes.

L’opération a permis l’arrestation de trois trafiquants, détenteurs de passeports turcs, qui se trouvaient à bord. Ils ont été conduits ainsi que leur embarcation et la drogue jusqu’au port de Toulon, dans le sud de la France, où ils ont été remis à la justice samedi.

Jeudi matin, un avion de surveillance des douanes a repéré l’embarcation suspecte, une vedette bleu foncé difficilement détectable, qui croisait dans les eaux internationales. Grâce à ses caméras, l’avion a suivi l’embarcation à haute altitude, hors de vue des trafiquants. Deux patrouilleurs de la Marine nationale et de la douane se sont rendus sur les lieux, et dans l’après-midi, l’assaut a été donné par une équipe de 12 militaires et huit douaniers à bord de zodiacs rapides.

Les trafiquants ont reconnu transporter de la drogue dans leur embarcation, semble-t-il un ancien bateau de course.