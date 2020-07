Sainte-Sophie, Giralda de Séville, Cathédrale de Cordoue, Mont du Temple : ces lieux de culte qui ont changé de religion

L’ancienne Basilique Sainte-Sophie, à Istanbul, va redevenir une mosquée à partir du 24 juillet, selon les souhaits du président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. Une décision, confirmée la semaine dernière par le Conseil d’Etat turc, qui met un terme à l’affectation du lieu de culte en musée, comme c’est le cas depuis 1934. "Provocation", "inquiétude", "consternation", "regrets": l’annonce a suscité des dizaines de réactions officielles dont celle du Pape François qui se déclare "affligé". Sainte-Sophie, ancienne église devenue mosquée à la prise de Constantinople en 1453, sera ouverte aux visiteurs en dehors des heures de prières musulmanes quotidiennes. Reste que le tollé est mondial. Mais le cas Sainte-Sophie est-il unique ? S’agit-il du seul lieu de culte qui a changé d’affectation religieuse ? Non, bien entendu. L’Histoire est faite de réécritures et de transformations d’édifices voués à la prière. De Sainte-Sophie à la Cathédrale de Cordoue, en passant par le Mont du Temple, connus et moins connus, voici quelques espaces de piété bousculés au fil des siècles.

La cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville : une ancienne mosquée La mosquée almohade est devenue un beaucoup plus prestigieux lieu de culte catholique après la "Reconquista", la reconquête des territoires espagnols occupés par les Arabo-musulmans à partir du huitième siècle. Séville est la capitale de l’Andalousie et à ce titre, elle doit posséder un phare qui rayonne : ce sera Notre-Dame du Siège, ses 132 mètres de long et 83 de large. La transformation débute en 1402 et durera plusieurs dizaines d’années. Le minaret de la mosquée est réutilisé pour en faire la Giralda, le clocher (aux 24 cloches) symbole de la ville culminant à 104 mètres, si on tient compte de la présence de la statue de la Foi, au sommet. A l’intérieur du bâtiment, des éléments de l’architecture mauresque sont détournés au profit d’un style gothique. Classée depuis 1987 au patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale possède deux grandes orgues et un retable représentant la vie du Christ en 45 panneaux. Il faut savoir que la mosquée avait été érigée au 12e siècle par la dynastie almohade (expulsée du Maghreb) et le calife Abu Yacoub Youssouf. Le minaret culminait alors à 97 mètres et constituait déjà un phare dans la cité. La mosquée est véritablement le monument central d’Al Andalous, à savoir l’Espagne musulmane. Les troupes chrétiennes, emmenées par le roi Ferdinand de Castille, prendront possession du site en 1248.

La Giralda de Séville, le clocher de la cathédrale Notre-Dame du Siège. - © JULIO MUNOZ - BELGAIMAGE

La cathédrale de Cordoue, ancienne mosquée La cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, à Cordoue est une ancienne mosquée. Qui fût elle-même ancienne église et ancien temple romain. Ce lieu, à l’histoire perturbée, symbole de l’architecture musulmane omeyyade est redevenu une église à partir du 13e siècle après la Reconquista de Ferdinand de Castille. Tout commence en 572 : les Wisigoths convertis au catholicisme érigent une église, dédiée à Saint-Vincent. Les Omeyyades menés par Abd Al Rahman, qui a fui Damas, conquièrent le territoire au 8e siècle. Il décide de transformer l’église en mosquée dans un style singulier (arcs, alternance de briques et de pierres…). La construction durera plusieurs années et la mosquée fut agrandie à plusieurs reprises. Avec ses 23.000 mètres carrés, ses 600 colonnes de marbre, son dôme, c’est alors la plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque. A partir du 13e siècle, suite à la Reconquista, place à la transformation. Des éléments architecturaux islamiques sont conservés comme le mirhab mais des parties sont détruites pour faire place à des styles plus gothiques, Renaissance et baroque. Y est inhumé le roi Alphonse XI de Castille. Il faut savoir que des groupes de pression musulmans réclament que la prière islamique puisse y être autorisée. La Commission islamique d’Espagne, soutenue par le Parti socialiste, ainsi que la Ligue arabe réclament depuis 2004 la levée de l’interdiction de pratiquer le culte musulman au sein de la cathédrale de Cordoue. Autre polémique autour du bâtiment, son rachat secret en 2006 par l'Eglise espagnole pur la somme de 30 euros.

La cathédrale de Cordoue. - © JORGE GUERRERO - AFP L'intérieur de la cathédrale. - © GERARD JULIEN - AFP

Le Mont du Temple, à Jérusalem Le Mont du Temple, à Jérusalem est le lieu le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l’Islam. S’y côtoient les vestiges du Temple d’Hérode et le Mur des Lamentations d’un côté, de l’autre l’Esplanade des mosquées avec celle d’Al Aqsa et celle Dôme du Rocher dont la coupole est la carte postale de la ville. Selon la tradition judaïque, c’est à cet endroit que le roi Salomon, le prophète et roi d’Israël, fils du roi David, fait ériger le Temple de Jérusalem – il rappelle que c’est là que Dieu rassemblera l’argile pour créer Adam, premier homme sur Terre mais aussi qu’eut lieu le sacrifice d’Abraham. Détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus Christ, le temple est reconstruit quelques années plus tard par Zorobabel. Ce second Temple est ensuite agrandi par Hérode Ier, roi de Judée. En 70 après JC, l’armée romaine de Titus démolit le temple. L’empereur Hadrien en fait un lieu de culte païen, laissé à l’abandon même après la christianisation de l’Empire romain, sous l’empereur Constantin. Jérusalem est conquise par les Arabes en 637. La construction de la mosquée du Dôme du Rocher est ordonnée. Elle rappelle, selon la tradition, le voyage nocturne du prophète Mahomet vers l’an 620, de la Mecque à Jérusalem. La mosquée Al Aqsa sera construite à partir du 8e siècle. Au temps des Croisades, le Dôme du Rocher est transformé en église et Al-Aqsa est remise aux Templiers. Le vizir Saladin reprendra les lieux en 1187, lors de la reconquête musulmane. Compte tenu du contexte géopolitique, le Mont du Temple est disputé par extrémistes juifs et musulmans. Lors de la Guerre des Six Jours, en 1967, Israël prend possession de la partie Est de Jérusalem et donc du Mont du Temple. La gestion des lieux islamiques est laissée aux autorités religieuses musulmanes.

Le Mur des Lamentations, lieu saint du judaïsme. - © THOMAS COEX - AFP

La Grande synagogue d’Alger, la "mosquée des Juifs" La Grande synagogue d’Alger a été le haut-lieu du judaïsme algérien pendant un siècle. Ouverte en 1865 dans la Casbah, elle est confisquée à l’indépendance du pays, en 1962, après avoir été profanée. Transformée en lieu de culte musulman, la mosquée ibn Farès, elle reste surnommée "Djamâa lihoud", littéralement "la mosquée des Juifs". Mais bien avant la construction de la synagogue, le site accueillait déjà une mosquée selon les historiens. La mosquée Sidi Al Harbi aurait été construite au 15e siècle. Lors de la colonisation, les Français vendent les parcelles à la communauté juive qui y érige une synagogue, sise sur l’ancienne place Randon. Redevenue mosquée, elle a été pourvue d’un minaret, à la gauche du bâtiment principal.

L'ancienne grande synagogue d'Alger. - © D. R. La "mosquée des juifs" avec son minaret. - © FLICKR

La Chapelle du Bon pasteur à Clermont-ferrand : catholique, musulmane, orthodoxe En France A Clermont-Ferrand, la communauté musulmane a occupé pendant 33 ans la chapelle du Bon Pasteur avant de passer le relais à la communauté orthodoxe, en 2012. "La chapelle leur a été remise à titre gracieux", expliquait à l’époque au Figaro sœur Thérèse Vacher. "Nous savions les représentants musulmans honnêtes et désireux d’avoir un lieu pour se rencontrer entre eux. Mais il y avait des divergences au sein même de leur communauté, au niveau du degré de leur foi. La congrégation a alors joué un rôle important d’apaisement en leur donnant ce lieu pour qu’ils puissent travailler à la paix." Comme l’ajoute le quotidien français, l’église a dû être agencée pour convenir à la pratique musulmane. Vitraux et statues chrétiennes ont été masqués. Toujours en France, à Graulhet, dans le Tarn, cela fait près de 40 ans qu’une église désaffectée a été transformée en mosquée. C’est à l’origine une proposition des prêtres locaux à la communauté musulmane en recherche d’un lieu de prière. La mosquée de Dublin, en Irlande La mosquée de Dublin, sur la South Circular Road, est une ancienne église presbytérienne, érigée en 1883. Dans les années 1970, la communauté musulmane, en quête d’un lieu de culte, lance une récolte des fonds (dont un don du roi d’Arabie Saoudite). Un espace est construit mais est rapidement beaucoup trop étroit. En 1983, l’ancienne église est acquise et transformée en mosquée. Les vitraux sont maintenus mais le mot "Allah" y a été incrusté à plusieurs reprises.

La mosquée de Dublin, ancienne église. - © GOOGLE