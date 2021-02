Saint-Valentin: un couple américano-norvégien défie la pandémie

Courgettes, persil, oignons, et cocktail à la main: tout est prêt pour célébrer la journée. Ce cuisinier américain et cette thérapeute norvégienne se sont rencontrés lors d'un concert à New York en novembre 2019, quelques semaines seulement avant la pandémie.

"Dès que je suis rentrée chez moi à Oslo, j'ai su que nous avions eu un rendez-vous incroyable. J'étais à l'aéroport et j'étais vraiment déjà très attachée. Je me disais: pourquoi est-ce que je pense autant à lui ? ", se souvient Mari.

Un coup de foudre qui les pousse à s'aimer à distance en pleine pandémie. En un an, ils n'ont réussi à se voir qu'une fois, fin septembre-début octobre. Plusieurs pays européens autorisaient alors les partenaires de leurs ressortissants, comme la France, la Belgique, la Norvège, le Danemark ou les Pays-Bas.

Après avoir rempli un dossier prouvant leur relation, Brandon avait pu rendre visite à Mari à Oslo pendant deux semaines, passées presque entièrement en quarantaine. C'est pendant ce séjour qu'il pose un genoux à terre et qu'elle répond "oui".

Nous voulons juste être avec nos partenaires

Le 23 janvier dernier, le gouvernement norvégien annonçait la fermeture totale des frontières, à l'exception des visites "essentielles". Les relations amoureuses n'en font malheureusement pas partie.

Pas question non plus que Mari vienne à New York. Les Etats-Unis, dont les frontières sont fermées aux Européens, n'ont eux jamais fait d'exception pour les partenaires non mariés de ressortissants américains.

"Nous voulons juste être avec nos partenaires. Nous n'essayons pas d'aller dans ces endroits pour faire du tourisme, sans nous soucier de ce qui se passe dans le monde.", déplore Brandon.