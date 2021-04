Sahel : les populations craignent plus les bavures des forces de protection que les attaques djihadistes

Malgré ces déploiements de force, les franchises des groupes Etat Islamique et Al-Qaïda se sont multipliées au Sahel. Sans formellement contrôler de territoire, elles font la pluie et le beau temps dans les espaces désertiques délaissés par les Etats centraux. En France, cet effort militaire de longue haleine au Sahel suscite des interrogations croissantes, notamment dans l’opinion, alors que 50 soldats ont été tués au combat depuis 2013 .

"Plus de civils ont été tués l’année dernière au Sahel par ceux qui sont censés les protéger des attaques djihadistes que par les djihadistes eux-mêmes. C’est le facteur de recrutement le plus efficace que les extrémistes puissent espérer", déplore l’ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily.

Quand Barkhane vient au Mali, la jeunesse militante sort pour dire non à l’invasion de la France

Il ne faut dès lors pas s’étonner des manifestations d’hostilité des populations contre les forces de sécurité nationales ou internationales. Assitan Diallo, la présidente de l’Association des Femmes Africaines pour la Recherche et le Développement raconte que "quand Barkhane vient au Mali, les partis politiques et la jeunesse militante sortent pour dire 'non à l’invasion de la France'. A Gao, les jeunes s’arment de cailloux et de bâton pour attaquer la Minusma. Pour une meilleure compréhension, il faut que cette population perçoive la main tendue comme une main amicale, et qu’elle se perçoive comme la priorité au centre des actions de maintien de la paix."

Pour Niagale Bagayoko, la première étape, c’est de "rendre hommage dans les communications officielles à toutes les victimes civiles des conflits. Il faut ensuite assurer la collecte de données fiables sur les violences armées contre les civils. Il s’agit aussi de mettre en place des mécanismes de suivi des dommages causés aux civils."

"On ne peut pas raser la tête de quelqu’un en son absence"

Les Bambaras, une ethnie du Mali, disent : "on ne peut pas raser la tête de quelqu’un en son absence". Assitan Diallo estime qu’il faut "renouveler le contrat avec les partenaires qui viennent pour nous aider. Cela nous évitera cette crise de confiance."

"Notre rapport apporte des preuves de l’échec du tout militaire, ajoute Assitan Diallo. Nous soulignons la nécessité d’une meilleure vision qui privilège est les besoins de la population, qui met l’accent sur les capacités de résilience, sur les ressources au niveau communautaire et personnel de la population. Une population responsabilisée devient partie prenante de son destin."

Pas d’appel au départ des forces de protection

Malgré son bilan très sombre de l’action militaire depuis huit ans, la Coalition citoyenne ne demande pas le départ des forces de protection étrangères. "La question n’est pas de dire que les interventions militaires ont échoué, mais qu’elles n’ont pas été efficaces pour protéger les civils", explique Gilles YABI, expert du centre de recherche WATHI. "La réponse n’est pas le départ des forces étrangères, ce n’est pas réaliste. Ce qui est important, c’est la capacité à protéger les civils par les forces étrangères et nationales. L’effort doit concerner l’ensemble de l’appareil de sécurité, y compris la justice pour s’assurer qu’on a cette capacité à protéger les civils et à lutter contre l’impunité."