Rwanda: vives inquiétudes après la disparition du blogueur Jean de Dieu Ndamira

Au Rwanda, la disparition du blogueur Jean de Dieu Ndamira depuis le mois de mars 2018 inquiète l'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda. L'homme qui habitait Nairobi n’a plus donné de nouvelles, ni à ses proches depuis le 9 mars dernier.

"On ne sait pas où il est, il s’était rendu à Kigali pour renouveler son passeport, il résidait à Nairobi, et il devait rentrer sur Nairobi, il n’est pas rentré. Depuis le mois de mars, on n’a pas signe de vie. Depuis le 9 mars 2018, il n’a pas donné signe de vie", explique Laurent Munyandilikirwa, coordinateur de l'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda, en exil à Paris à nos confrères de RFI.

Jean de Dieu Ndamira publiait de nombreux récits sur le site The Rwandan, considéré comme proche de l’opposition. Il était aussi très actif sur Facebook, il y postait ses opinions sur la société rwandaise.