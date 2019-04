Génocide des Tutsis au Rwanda: 25 ans après, Martine Beckers attend toujours que justice soit rendue

Elle s’en souvient comme si c’était hier. Ce 9 avril 1994, elle est accrochée à son téléphone. Depuis le 7 au matin, quelques heures seulement après que l’avion du président Habyarimana a été abattu, les massacres ont commencé. Sa sœur Claire, mariée à un Tutsi, vit à Kigali depuis 17 ans. Avec sa famille, elle habite le quartier de Nyamirambo. Sa maison et celle des voisins sont encerclées par les Interahamwe, les milices hutues. L’avant-veille, ils ont tout saccagé et ils ont promis de revenir les tuer. Claire a appelé à l’aide. L’ambassade de Belgique d’abord, qui ne répond pas. La Minuar, ensuite, la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, qui comprend un important bataillon belge. On lui répond qu’il est impossible d’aller les chercher, mais que s’ils arrivent jusqu’au cantonnement, ils seront protégés.

Hélas, ils n’en auront pas le temps : alors que Claire, sa famille et ses voisins s’apprêtaient à partir – une quinzaine de personnes - un groupe de miliciens les font sortir de leurs voitures, les alignent dans la cour d’une des maisons et les tuent l’un après l’autre, en commençant par Claire " parce qu’elle est belge et pro-FPR (l’armée des Tutsis) ".

Martine Beckers : " Cela reste quelque chose qui me met en colère. Ils ont été lâches ou incompétents ou alors ils ont donné la priorité à d’autres choses. Ils ont pu aller chercher des personnes dans d’autres lieux qui étaient tout aussi dangereux et pour elle, ils n’ont pas fait ce choix. Pourquoi ? J’ai demandé à l’ambassadeur des années plus tard, il m’a répondu très vaguement ".

Régine Bategure, la nièce de Claire, et son petit frère sont les seuls survivants. Elle avait 16 ans à l’époque, elle n’a rien oublié : " Pour donner l’exemple, parce qu’elle était belge, ils ont commencé par tuer Claire. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Elle est tombée d’un coup (elle pleure…) Quand j’ai vu ça, je me suis dit que tout était fini. Je me suis allongée par terre pour ne pas voir quand on allait me tirer dessus. Ceux qui étaient devant moi tombaient sur moi. Quand tout le monde a été tué, ils ont commencé à fouiller. Tout le monde était mort, mais moi j’étais vivante. Ils sont partis… ".

Le chaos même pour les casques bleus

Ce 9 avril 1994, le bataillon belge de l'ONU a commencé l’évacuation des expatriés. Dans le chaos ambiant, ils n’ont pas pu sauver Claire. Le cantonnement qui se trouvait à 500 mètres de chez elle était sur le point de partir pour rejoindre la troupe. Quelques jours plus tard, le gouvernement belge décide de rapatrier ses Casques bleus - Dix d’entre eux ont été massacrés. Le colonel Luc Marchal, qui les commandait à l’époque, n’a pas oublié lui non plus : " C’était plus que de la tristesse, c’était vraiment un dégoût pour les conséquences que nous allions provoquer. On en était parfaitement conscients. J’ai plaidé pour que nous restions sur place et j’ai bien prévenu que si nous partions, cela engendrer un bain de sang ".

" Si personne n’est allé chez Claire Beckers, dit Luc Marchal, c’est que ce n’était pas possible. Nous avons effectué des sauvetages pendant ces journées ".

25 ans ont passé, mais pour Régine, cela ne passera jamais : " C’est une histoire qu’on n’oublie jamais. C’est comme si c’était hier. C’est triste d’avoir été abandonnés comme ça… ".

Martine se bat depuis tout ce temps pour que celui qui a dénoncé sa sœur soit enfin jugé : " Je cherche à savoir ce qui s’est passé. Au nom de ma sœur et au nom de toutes les victimes, je ne peux pas abandonner ".

Dans quelques mois, Martine et Régine seront aux Assises de Bruxelles, face à un certain Fabien Neretse, haut fonctionnaire sous le régime Habyarimana. C’est lui qui aurait appelé les Interahamwe au moment où Claire, sa famille et leurs voisins prenaient la fuite. 25 ans après les faits, l’homme nie toujours son implication.