Rwanda: 24 ans après le génocide, une maman cherche toujours ses enfants

Béatrice Mukamulindwa se lance dans la bataille. Elle retourne au Rwanda. Elle interroge les rescapés, terrifiés sur les collines. Toute sa famille a été décimée, mais personne ne connait le sort de son frère, de ses nièces et de ses enfants. Ont-ils pu s’enfuir vers le Burundi voisin? Béatrice écume les camps de réfugiés, sans succès. Elle se rend au Congo-Brazzaville, et même à Montréal, où se trouvent de nombreux réfugiés rwandais.

En juillet 1994, le mari de Béatrice part au Rwanda. Le pays est dévasté, les rescapés fous de peur et d’horreur. Un million de personnes ont été abattues à la machette. Essentiellement des Tutsis. Plus de deux millions ont fui le pays, essentiellement des Hutus. Le mari de Béatrice retrouve un neveu de 18 mois. Mais ses enfants et leur oncle ont disparu sans laisser de traces.

Mères désenfantées

Son couple ne survit pas à ce drame. Elle continue seule à rechercher ses enfants. En secret. Car elle a peur d’être prise pour une folle. La parole ne circule pas parmi les survivants, écrasés de culpabilité. Le génocide est un tabou. Jusqu’au jour où elle rencontre d’autres mères en recherche. Les "folles de la place de mai", ces femmes chiliennes et argentines qui cherchent sans relâche leurs enfants ou petits enfants , disparus sous la dictature. C’est un soulagement. Elle n’est plus seule. En 2011, elle lance sa propre association "Cri du cœur d'une mère qui espère", avec six autres mères rwandaises désenfantées. L’espoir renait, car des enfants réapparaissent. C’est le cas d’une jeune fille qu’on croyait morte, et que l’on redécouvre dans un orphelinat 16 ans après le drame. Sa tante, opiniâtre, n’a jamais cru à sa mort. Béatrice sent elle aussi, dans ses tripes, que ses enfants sont encore vivants. Peut-être pas tous certes. Mais certains.

"Aujourd’hui ils sont grands, ils ont plus de trente ans. Et je suis peut-être grand-mère", sourit-elle.

