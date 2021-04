Dans son discours sur l'état de la Nation, Vladimir Poutine promet l'immunité collective contre le coronavirus à l'automne

Le président russe Vladimir Poutine a commencé mercredi son grand discours annuel sur l’état de la Nation, en pleine période de tensions avec les Occidentaux et avant des manifestations prévues en soutien à l’opposant emprisonné Alexeï Navalny. Vladimir Poutine s’exprime devant les deux chambres du Parlement, le gouvernement et les gouverneurs régionaux pour fixer ses priorités pour le pays.

Le président russe a déclaré viser une immunité collective contre le Covid-19 en Russie à l’automne, saluant la "véritable percée" scientifique de son pays avec la création de trois vaccins. "La Russie dispose désormais de trois vaccins fiables contre le coronavirus", dont son injection phare, le Spoutnik V, a poursuivi Vladimir Poutine.

Des frontières sous contrôle

Notant la "retenue" de ses compatriotes qui ont "respecté des mesures de précaution épuisantes", le président russe les a appelés à se faire vacciner, alors que la campagne d'immunisation connaît des lenteurs en Russie, sur fond de méfiance de la population. Vladimir Poutine a également dit vouloir "garder toutes les frontières sous contrôle pour ralentir la propagation" du virus.

Ces propos optimistes viennent pourtant au lendemain d'inquiétudes du bourgmestre de Moscou, Sergueï Sobianine, qui a relevé une dégradation de la situation épidémiologique dans la capitale russe. Sergueï Sobianine veut lancer "un programme de stimulation de la vaccination des personnes âgées" pour éviter de mesures de confinement dures comme en Europe.

2000 nouveaux cas quotidiens à Moscou

Moscou a enregistré quelque 2000 nouveaux cas quotidiens ces derniers jours et la Russie entre 8000 et 9000 cas chaque jour au mois d'avril. Pour protéger l'économie, la capitale et le reste du pays n'ont pas introduit de confinement lors de la seconde vague qui a frappé la Russie de plein fouet à l'automne 2020.

Selon l'institut Gamaleïa, qui a créé le vaccin Spoutnik V, 3,8 millions personnes ont reçu les deux doses alors que la Russie compte 146 millions d'habitants. Les chiffres de la mortalité divergent fortement selon les sources : le gouvernement reconnaissait mercredi 106.706 décès, quand l'agence des statistiques Rosstat en avait recensé au moins 224.000 fin février, ce qui place la Russie parmi les pays les plus meurtris au monde.