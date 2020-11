Russie : vers une immunité à vie pour les anciens présidents ?

Les députés russes ont approuvé mardi un projet de loi garantissant une immunité judiciaire aux anciens présidents, une mesure largement considérée comme devant bénéficier à Vladimir Poutine.

Selon ce document, approuvé mardi en première lecture et dont l’adoption définitive ne fait guère de doute, une personne ayant exercé la fonction de président "ne peut faire l’objet de poursuites criminelles ou administratives, ni arrêtée, ni fouillée, ni interrogée".

Cette immunité concernera également son patrimoine immobilier, ses moyens de transport et de communication, ainsi que les documents lui appartenant et ses bagages.

L’immunité ne peut être levée que si l’ancien président est accusé de trahison ou d’un autre crime grave, et si ces accusations sont appuyées par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle et soutenues par deux tiers des députés et des sénateurs.

L’initiative d’un tel projet de loi a provoqué des rumeurs en Russie sur un éventuel départ de Vladimir Poutine, 68 ans, mais le Kremlin les a rejetées, en assurant que le président était en bonne santé.

Pour l’heure, il n’existe qu’un seul ancien président de la Russie, Dmitri Medvedev, qui a dirigé le pays de 2008 à 2012, période au cours de laquelle Vladimir Poutine a occupé le poste de Premier ministre en raison d’une limitation du nombre de mandats consécutifs.