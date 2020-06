Russie: une parade militaire déconfinée pour un président Poutine en quête d'éternité

Depuis 2008, l’armement lourd a retrouvé sa place dans le défilé avec ses blindés lourds et imposants lance-missiles. Plus de 14.000 hommes, 200 véhicules blindés et 75 avions prennent part au défilé.

Le traditionnel défilé militaire sur la place Rouge à Moscou qui célèbre ce jour de la victoire est l’occasion pour Vladimir Poutine de ressortir l’attirail patriotique hérité de l’époque soviétique voire tsariste. Parmi les symboles en vigueur du temps de la guerre froide, le ruban de Saint-Georges, or et noir, est partout, pour exalter la valeur militaire.

Une des premières apparitions publiques du président Poutine depuis le déconfinement - © RAMIL SITDIKOV - AFP

Vladimir Poutine, dont ce sera l’une des premières sorties en public depuis la fin du confinement de Moscou, supervise le défilé, qui exhibe des armes parmi les plus modernes actuellement développées par la Russie et symbolisant son ambition croissante face aux Occidentaux sur la scène internationale : il s’agit bien de célébrer la puissance retrouvée du Kremlin, qu’il s’agisse de l’annexion de la Crimée ukrainienne ou de l’intervention en Syrie.

Une démonstration de force irresponsable?

Pour tenir cette parade anniversaire de la victoire, il a fallu alléger les mesures de confinement en vigueur à Moscou. Certains estiment qu’il est irresponsable d’avoir maintenu l’événement dans les circonstances sanitaires actuelles. Les grands rassemblements restent interdits dans la capitale russe.

Le maire Sergueï Sobianine a appelé les Moscovites à la prudence et à suivre la parade à la télévision. Une quinzaine de villes ont préféré annuler leurs défilés militaires.

A cause du Covid-19, aucun dirigeant occidental ne sera aux côtés de Vladimir Poutine. Même certains responsables d’ex-URSS ne feront pas le déplacement, comme le Premier ministre arménien ou encore les présidents azerbaïdjanais et turkmène. On retrouve néanmoins les présidents kazakh, moldave, biélorusse et le Serbe Aleksandar Vucic.

Un référendum surprise pour durer 12 ans de plus

Mais ce qui est sûr c’est que ce défilé intervient juste avant le lancement du référendum national du 25 juin au 1er juillet, un vote annoncé à la surprise générale en janvier et à l’origine prévu le 22 avril. Il porte sur une réforme constitutionnelle qui permettrait à Vladimir Poutine d’effectuer deux autres mandats de six ans. Telle qu’elle est aujourd’hui, la constitution lui interdit de se représenter lorsque son mandat actuel prendra fin en 2024.

Des principes conservateurs devraient aussi se voir inscrits dans la Constitution, comme le fait que le mariage n’est possible qu’entre un homme et une femme.

En raison des risques dus au nouveau coronavirus, les Russes pourront voter en ligne ou dans leurs bureaux de vote dès le jeudi 25 juin, soit une semaine avant la date formelle du référendum le 1er juillet.

Selon l’institut de sondage VTsIOM, le "oui" à la consultation devrait l’emporter avec 67 à 71% des voix.

Vladimir Poutine est au pouvoir depuis plus de 20 ans, alternant les habits de président et de Premier ministre. La réforme proposée va lui permettre d’effectuer deux mandats de 6 ans de plus et de rester au pouvoir jusqu’en 2036, l’année de ses 84 ans, ce que dénonce l’opposition. Fidèle à lui-même, Vladimir Poutine a répondu dimanche que la réforme signifiait que le temps "était au travail, pas à la recherche de successeurs".