Russie: selon les autorités, le cinéaste emprisonné Sentsov arrête sa grève de la faim

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie, a arrêté la grève de la faim qu'il menait depuis plus de quatre mois, a annoncé ce vendredi à l'agence Interfax le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire russe.

"Il a arrêté sa grève de la faim", a déclaré Vitali Maximenko au sujet d'Oleg Sentsov, opposé à l'annexion de la Crimée et emprisonné pour "terrorisme" et "trafic d'armes" en Russie, des charges qu'il dénonce.

L'avocat de Sentsov n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer cette information. Selon Vitali Maximenko, "les meilleurs nutritionnistes de Moscou ont élaboré un régime spécial pour sa sortie de grève de la faim", ajoutant que le réalisateur "a choisi la vie" .

Oleg Sentsov avait entamé une grève de la faim le 14 mai pour exiger la libération de tous les "prisonniers politiques" ukrainiens détenus en Russie.

Arrêté en Crimée après l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014, il a été condamné à 20 ans de détention à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les États-Unis.

Sentsov refuse de demander une grâce présidentielle

La dernière photographie du cinéaste ukrainien, diffusée ce samedi par les services pénitentiaires russes, montrait un médecin en blouse blanche auscultant Oleg Sentsov torse nu dans un cabinet médical. Le cinéaste de 42 ans, qui mesure 1,90 m, y apparaît affaibli et amaigri.

Les pays du G7 ainsi que de nombreuses personnalités du monde culturel ont appelé à la libération d'Oleg Sentsov.

Malgré les déclarations alarmistes de ses proches concernant la dégradation de son état de santé, le Kremlin a répété à plusieurs reprises qu'une grâce présidentielle ne pouvait être accordée qu'à la demande du prisonnier, ce qu'Oleg Sentsov refuse de faire.

La Russie et l'Ukraine sont à couteaux tirés depuis l'arrivée au pouvoir à l'hiver 2013-2014 de pro-occidentaux à Kiev, suivie de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou et du déclenchement d'un conflit armé dans l'est séparatiste prorusse du pays, qui a fait plus de 10.000 morts.