Russie: Poutine inaugure la première autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg

Le président russe Vladimir Poutine a inauguré mercredi la première véritable autoroute reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, les deux plus grandes villes du pays, saluant une réussite "historique", malgré les protestations dont a été émaillée sa construction.

M. Poutine a loué un "projet d'un niveau jamais vu dans l'histoire de la construction de routes" en Russie. "Nous avons de quoi être fier", a-t-il lancé dans des propos retransmis à la télévision russe.

Construit notamment par un consortium réunissant le Français BTP Vinci et la banque publique russe VTB, l'autoroute totalise 694 kilomètres et permet de relier les deux mégapoles en six heures.

Déjà ouverte aux deux tiers à la circulation, c'est son dernier tronçon qui a été inauguré mercredi par le président russe. Elle remplace une ancienne route à quatre voies, parfois plus étroite encore, mal éclairée et traversant moult localités.

L'autoroute M11 doit également devenir un terrain d'essai pour de nouvelles technologies. Des essais de véhicules sans pilote y commenceront ainsi au printemps 2020, selon le ministère des Transports cité par l'agence de presse publique russe Ria Novosti.

Commencée en 2010, sa construction avait provoqué une importante mobilisation d'une association de riverains et de mouvements d'opposition et d'écologistes, qui dénonçaient la coupe d'une partie de la forêt de Khimki dans la banlieue nord de Moscou, traversée par quelque 43 km de l'autoroute.

Saint-Pétersbourg est déjà desservi depuis Moscou par des trains de nuit et des trains à grande vitesse, ces derniers faisant le trajet en près de quatre heures.

Plus grand pays au monde, la Russie est confrontée à des défis logistiques et d'infrastructure énormes. Les Russes se plaignent souvent de l'état désastreux des routes dans certaines régions.

En 2012, des embouteillages monstres s'étaient formés entre Moscou et Saint-Pétersbourg à cause de fortes chutes de neige, bloquant certains automobilistes pendant plusieurs jours.