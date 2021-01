Russie : plusieurs arrestations lors de manifestations pro-Navalny

Les premières arrestations ont eu lieu dimanche matin lors de nouvelles manifestations des partisans de l'opposant russe Alexeï Navalny, dont ils réclament la libération, dans l'extrême est du pays. Selon des organisations défendant les droits civils, près de 100 personnes ont ainsi été arrêtées par la police.

C'est une nouvelle journée de manifestations pour appeler à la libération de l'opposant principal de Vladimir Poutine, malgré la pression croissante des autorités russes qui ont multiplié les mises en garde et les procédures judiciaires.

Les partisans de l'opposant du dirigeant russe doivent notamment se rassembler devant le siège des services de sécurités russes (FSB), place Loubianka dans le centre de Moscou, où les autorités, qui considèrent ces rassemblements comme illégaux, prévoient de limiter l'accès à plusieurs rues et de fermer sept stations de métro.

La municipalité a également annoncé que des restaurants et magasins du centre de la capitale allaient rester fermés dimanche et que le circuit des bus serait modifié.

4000 arrestations la semaine dernière

Ces rassemblements font suite à une première journée de manifestations samedi dernier, qui a réuni des dizaines de milliers de Russes dans tout le pays et qui s'était soldée par plus de 4000 interpellations et l'ouverture d'une vingtaine d'affaires pénales.

Ils se dérouleront avec pour toile de fond la comparution d'Alexeï Navalny devant des juges, prévue la semaine prochaine. L'opposant est visé par une multitude de procédures judiciaires depuis son retour en Russie le 17 janvier, qu'il considère comme politiquement motivées.

Selon son avocate, l'opposant risque notamment "environ deux ans et demi" de prison ferme pour la violation des conditions d'une condamnation à trois ans et demi de prison avec sursis, qu'il s'était vu infliger en 2014.

Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, est revenu en Russie le 17 janvier après des mois de convalescence en Allemagne pour un empoisonnement présumé, dont il accuse Vladimir Poutine et les services de sécurité russes d'être responsable.