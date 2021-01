Russie: Navalny publie une enquête anti-corruption visant le "palais de Poutine"

L'opposant russe Alexeï Navalny a publié mardi, deux jours après son arrestation, une enquête qui selon lui démontre la corruption de Vladimir Poutine et de son entourage pour doter le président russe d'un véritable "palais". La publication est accompagnée d'un appel aux Russes à manifester samedi contre le pouvoir, renouvelant l'invitation à descendre dans la rue de M. Navalny.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a immédiatement rejeté ces accusations en affirmant à l'agence Ria Novosti que "ce n'est pas vrai", tout en disant ne pas avoir encore pris connaissance des détails de cette enquête.

Dans une vidéo de près de deux heures, qui affiche déjà plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux et enregistrée avant son retour en Russie et son incarcération dimanche, le principal détracteur du Kremlin accuse le président russe d'être, à travers des prête-noms, le bénéficiaire d'une vaste propriété et d'un immense palais près de la ville de Guélendjik, sur les rives de la mer Noire.