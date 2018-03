Russie: les candidats autres que Poutine "seraient bien ennuyés s'ils gagnaient"

Dimanche aura lieu l’élection présidentielle russe, dont l’issue ne fait aucun doute. Vladimir Poutine, aux commandes du pays depuis 2000 comme président jusqu’en 2008 et depuis 2012, et Premier ministre entre ces deux dates, devrait être réélu.

Le bras de fer entre les Britanniques, l’Europe, l’Occident, et la Russie qui suit l'affaire de l'empoisonnement d’un ancien agent russe et de sa fille sur le sol britannique étonne la journaliste Nina Bachkatov (auteure du livre " Poutine, l’homme que l’Occident aime haïr " aux éditions Jourdan) interrogée sur La Première.

"C’est évident que le contexte s’y prêtait, il y avait déjà une tension pratiquement maximale. Il y avait aussi de la part des Russes un désintérêt complet de ce que l’Occident peut 'inventer', comme ils disent régulièrement. Et puis il y a eu cet incident qui a obligé Theresa May, de manière à mon avis pas très diplomatique et même pas très politique, à faire monter la sauce directement, au point où elle s’est mise le dos au mur."

Elle précise que Theresa May "n’avait donc plus le choix, elle devait faire un geste fort. Il faut rappeler que c’est quand même un Premier ministre britannique qui est en grande difficulté non seulement dans son pays, mais à l’intérieur de son parti, et qui n’arrive pas à se dépêtrer des négociations sur le Brexit. Elle savait donc qu’elle ne pouvait pas ne rien faire, et comme il y avait une pression de l’opinion publique, ou en tout cas des pressions politiques, elle s’est lancée alors que les résultats de l’analyse ne sont pas encore connus. C’est donc un peu curieux".

"Son programme parle pour lui"

Pour Nina Bachkatov, Vladimir Poutine "semble avoir les plus grandes difficultés à partir. Je trouvais déjà que son retour en 2012 était limite, et c’est quand même aussi le moment où on a vu en Russie le début d’un manque de respect vis-à-vis de la personne du président et une certaine accélération du désaveu de la chose politique. Donc, ce n’était pas une bonne affaire. Et maintenant, on savait bien que s’il se présentait pour un premier deuxième terme, il le ferait pour le deuxième aussi. J’étais à Moscou en janvier et pratiquement toutes les discussions ne portaient pas sur les élections, mais sur 'est-ce que Poutine va terminer les six ans ou pas ?' Vous voyez donc qu’on le donnait gagnant, mais avec un grand point d’interrogation".

Les Russes "ne sont pas intéressés par la campagne. Il y a peu de débats. Poutine avait dit tout de suite que c’était son programme qui parlait pour lui, donc il n’avait pas besoin de faire campagne. Il a fait cette adresse au Parlement, où il a expliqué un peu ce qu’il voulait faire, et il a fait beaucoup de visites dans les régions, ce qui est quand même nouveau. Il a quand même pris conscience que les régions sont importantes" poursuit-elle.

"Ils seraient bien ennuyés s’ils gagnaient"

Les candidats autres que Poutine "ne sont pas là pour gagner. Ils seraient d’ailleurs bien ennuyés s’ils gagnaient. Ils sont là pour d’autres objectifs. Il y a ceux qui essayent de garder l’attention du public, donc de rester un personnage politique crédible, comme Iavlinski de Iabloko, la social-démocratie, ou Jirinovski de l’extrême droite nationaliste. Pour eux, les élections et être candidat est une façon de dire 'je suis toujours là'. Et puis vous avez les autres, qui se positionnent au cas où ils pourraient être cooptés par le pouvoir. Aucun d’eux ne se présente pour gagner".

Aujourd’hui, une Russie sans Poutine ne serait ni une catastrophe ni un élan démocratique, selon Nina Bachkatov: "Ce ne serait pas une catastrophe parce que c’est quand même un grand pays et il y a plein de gens extrêmement capables, donc quelqu’un peut émerger. Mais dans ce scénario-là, ce ne serait pas non plus une démocratie parce que je crois que ce que les Russes demandent vraiment, c’est une liberté qui n’est pas exactement ce que nous appelons la liberté. Ils voudraient aussi avoir un contexte économique un peu plus favorable pour les entrepreneurs, notamment les jeunes, et une augmentation des salaires. Mais donc, ce combat pour la liberté, qui est celle d’une minorité, notamment dans les grandes villes, mais aussi dans des grandes villes de province. Cela reste le combat d'une minorité".