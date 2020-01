Russie: le Parlement débat du nouveau Premier ministre choisi par Poutine

Le parti pro-pouvoir Russie unie a apporté son soutien jeudi au candidat désigné par Vladimir Poutine pour devenir Premier ministre, au lendemain de la démission surprise du gouvernement et de l'annonce de révisions constitutionnelles. La chambre basse du Parlement, la Douma, doit examiner à son tour en début d'après-midi la nomination à la tête du gouvernement de Mikhaïl Michoustine, le patron du fisc russe qui doit passer sa matinée à rencontrer les différents groupes parlementaires.

Une formalité, puisque la Douma est totalement contrôlée par des forces pro-Poutine et qui devrait être exécutée rapidement, au regard du rythme des changements impulsés par M. Poutine depuis ses annonces de la veille qui ont pris de court l'ensemble de la classe politique et des médias russes. Ces dernières sont perçues comme visant à baliser le terrain avant 2024, date de la fin du mandat actuel de Vladimir Poutine qui, en l'état actuel de la législation, n'a pas le droit de se représenter. Le président a choisi comme remplaçant à son fidèle Premier ministre sortant, Dmitri Medvedev, un personnage de l'ombre, M. Michoustine, inconnu du grand public.

Fan de hockey sur glace

Ce Moscovite de 53 ans est un ingénieur de formation qui a suivi une longue carrière de haut fonctionnaire dans plusieurs agences gouvernementales avant de prendre la tête d'un fonds d'investissement puis en 2010 du service des impôts, qu'il a transformé en profondeur. Apprécié de Vladimir Poutine, fan comme lui de hockey sur glace, c'est un chantre d'une modernisation et de la numérisation de la Russie.

L'ex-Premier ministre Dmitri Medvedev restera lui le président du parti, signe que ce fidèle parmi les fidèles du chef de l'Etat n'est pas mis au ban du système. Homme chauve au visage épais qui s'est forgé la réputation d'être un haut fonctionnaire efficace, Mikhaïl Michoustine n'a fait depuis sa désignation mercredi soir aucune déclaration publique, le Kremlin ne diffusant que des photos de l'intéressé en costume sombre, en tête-à-tête avec Vladimir Poutine.

Aucune indication sur la composition future du gouvernement. Le candidat a cependant dit aux élus "il y aura des changements", a dit le député Viktor Vodolatski.

Sa désignation est intervenue après la démission surprise du gouvernement, dans la foulée d'un discours de Vladimir Poutine annonçant une réforme de la Constitution qui doit accorder plus de pouvoirs au Parlement, tout en préservant le caractère présidentiel du système qu'il pilote depuis 20 ans. Sans perdre de temps, un groupe de travail chargé de préparer ces changements constitutionnels se réunira jeudi. Parmi les 70 personnalités qui le composent, figurent quelques noms surprenants comme l'écrivain Zakhar Prilépine, connu pour avoir combattu dans l'est de l'Ukraine, ou la star du saut à la perche Elena Isinbayeva.

L'après 2024

Lors de ses mandats de 2000 à 2008, le président russe avait déjà nommé à la tête du gouvernement des responsables peu connus, à l'instar de Mikhaïl Fradkov en 2004, qui était alors ambassadeur auprès de l'Union européenne.

Les annonces de mercredi sont néanmoins interprétées par les analystes comme par les opposants comme la preuve que le président organise l'après 2024, date de la fin de son mandat actuel. M. Poutine est jusqu'à présent resté très évasif sur ses intentions et n'a jamais évoqué de successeur. Il a néanmoins jugé mercredi que la Russie avait soif de "changements", et qu'elle était "mûre" pour un système ou le parlement aurait un poids plus important. Les propositions de réformes exposées par M. Poutine visent aussi à renforcer les gouverneurs régionaux, à interdire aux membres du gouvernement et aux juges de disposer d'un permis de séjour à l'étranger et à obliger tout candidat à l'élection présidentielle à avoir vécu les 25 dernières années en Russie. Le chef de l'Etat conservera le droit de limoger tout membre du gouvernement et nommera les chefs de toutes les structures sécuritaires.

Le départ de Dmitri Medvedev intervient alors que l'ex-Premier ministre stagnait à 30-35% de popularité - contre près de 70% pour M. Poutine - sur fond d'anémie économique et de niveau de vie en baisse. Le Kremlin a fait aussi face cet été au plus grand mouvement de contestation, vivement réprimé, depuis le retour en 2012 de Vladimir Poutine à la présidence. Les candidats du pouvoir ont essuyé dans la foulée un camouflet aux élections locales à Moscou.