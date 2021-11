Russie : la dissolution de l’ONG russe Memorial, "coup dévastateur pour la société civile" selon le Conseil de l’Europe

Une dissolution de l’ONG russe Memorial, comme l’a requis le parquet général russe, serait "un nouveau coup dévastateur pour la société civile, qui est un pilier essentiel de toute démocratie", a vivement critiqué vendredi la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric.

"Nous demandons donc instamment au bureau du procureur général de Russie de reconsidérer sa décision" concernant la plus ancienne et la plus importante organisation de défense des droits humains de Russie", a écrit la responsable du Conseil de l’Europe, organisation paneuropéenne basée à Strasbourg, dans l’est de la France.