Russie: l'organisation de Navalny promet de continuer de "combattre" la corruption

Le Fonds de lutte contre la corruption, principale organisation de l'opposant russe Alexeï Navalny, a assuré jeudi qu'il allait poursuivre son combat, au lendemain de son interdiction pour "extrémisme" par la justice russe.

"Nous nous sommes réveillés un sourire destructeur aux lèvres (...) Nous continuons de combattre la corruption", a écrit le FBK sur Twitter, ironisant sur le "danger public" que l'organisation constitue aux yeux de la justice russe.

A la demande du parquet russe, un tribunal moscovite a banni le FBK ainsi que le réseau de bureaux de M. Navalny à travers la Russie, les jugeant extrémistes car appelant à un changement de régime.

Pour les opposants, le Kremlin achève ainsi d'exclure du jeu politique toute forme de critique à l'égard du système mis en place par Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 20 ans.

Les membres d'organisations qualifiées d'extrémistes par la justice risquent de lourdes peines de prison et sont privés, selon une récente loi, de participer aux élections.

"On se débrouillera, on évoluera, on s'adaptera. Mais on ne reculera pas", avait réagi de son côté M. Navalny, emprisonné depuis janvier, dans un message sur son compte Instagram publié après l'annonce du jugement.

Washington, Londres et l'Union européenne ont vivement dénoncé la décision d'interdire son mouvement.