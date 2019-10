Russie: l'opposant Navalny condamné à payer 1,2 million d'euros pour "diffamation"

Un tribunal russe a condamné lundi le principal opposant russe Alexeï Navalny et son organisation anti-corruption à payer 88 millions de roubles (environ 1,2 million d'euros) de dommages et intérêts à une société contrôlée par un homme d'affaires proche du Kremlin.M. Navalny, son organisation Fonds de la lutte contre la corruption (FBK) et l'une de ses alliées, Lioubov Sobol, ont été condamnés pour "diffamation" à la suite d'une plainte déposée par une entreprise de restauration scolaire, qui s'était vue critiquée en février pour la qualité de ses produits dans une enquête du FBK.

Le Fonds a notamment affirmé dans cette enquête, citant une ancienne employée de cette entreprise, Moskovski Chkolnik (Écolier de Moscou), que celle-ci était contrôlée par l'homme d'affaires Evguéni Prigojine, considéré comme étant proche du président russe Vladimir Poutine. "Ils empoisonnaient des enfants dans des écoles et en maternelles", a accusé Alexeï Navalny, dans un message publié lundi sur sa page Facebook. "Des cas de dysenterie ont été confirmés par des preuves documentaires. Mais c'est nous qui devons payer", s'est-il indigné, en réagissant à la décision du tribunal. Selon la porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Iarmych, Lioubov Sobol et le FBK doivent payer chacun 29 millions de roubles (environ 400.000 euros) à l'entreprise Moskovski Chkolnik.

Le FBK se doit également de publier un démenti sur les informations diffusées dans le cadre de l'enquête sur cette entreprise. Alexeï Navalny va faire appel de la décision du tribunal, a précisé Mme Iarmych. Ces derniers mois, les autorités russes ont accentué leurs pressions sur M. Navalny, un avocat de 43 ans qui a bâti sa popularité sur les réseaux sociaux, où ses publications anti-corruption sont abondamment partagées. Accusée de "blanchiment", son organisation anti-corruption a ainsi été visée par de nombreuses perquisitions en octobre et classée "agent de l'étranger".

Cette qualification introduite par une loi en 2012 sert à désigner une organisation bénéficiant du financement d'un autre pays et exerçant une "activité politique". Selon les soutiens de M. Navalny, c'est la mobilisation à son appel pendant l'été d'un important mouvement de contestation à l'approche des élections municipales de Moscou qui est à l'origine de ces poursuites.