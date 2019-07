Russie: l'opposant Navalny arrêté en pleine grogne électorale

L'opposant au Kremlin Alexeï Navalny a été arrêté mercredi à Moscou, en pleine montée de la contestation due au rejet des candidatures de candidats d'opposition à des élections locales prévues début septembre.

Un rassemblement d'une ampleur inédite depuis plusieurs années a eu lieu dimanche dernier et l'opposition, M. Navalny en tête, a appelé à manifester devant la mairie de la capitale russe samedi, faisant monter la tension à l'approche de ces scrutins qui s'annoncent difficiles pour les candidats pro-Kremlin.

Dans une vidéo sur son compte Instagram, le militant anticorruption a affirmé avoir été interpellé en bas de chez lui alors qu'il sortait faire un jogging et acheter des fleurs pour l'anniversaire de sa femme.

"Les gens ont raison quand ils disent que le sport n'est pas toujours bon pour la santé", a ironisé M. Navalny, en t-shirt orange fluo et short depuis sa cellule d'un commissariat de Moscou. "Ce matin je sors de chez moi pour faire du jogging et acheter des fleurs pour ma femme, c’est son anniversaire aujourd’hui, poursuit-il. Julia salut et joyeux anniversaire ! Près de l'entrée de l’immeuble, un petit bus de la police m'attend et je me fais arrêter. Je suis à présent dans le commissariat en short comme un imbécile. C'est la vie Julia, je suis désolé."