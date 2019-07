Russie: l'opposant Alexeï Navalny victime d'un agent toxique, selon son médecin

L'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny a été vraisembablement victime d'un agent toxique, estime son médecin personnel sur sa page Facebook. "Je présume que la cause de la 'maladie' d'Alexeï Navalny peut être un certain agent toxique", écrit Anastasia Vassilieva.

Alexeï Navalny avait été condamné la semaine dernière à 30 jours de prison pour des infractions "aux règles des manifestations". Il a été hospitalisé dimanche en raison d'une "grave réaction allergique", une information qualifiée de bizarre par son entourrage. "L'origine de la réaction allergique n'a pas été détectée. Toute sa vie durant, Alexeï n'a jamais eu de réaction allergique", a souligné sa porte-parole Kira Iarmych sur Twitter.

Une substance chimique inconnue

Alexeï Navalny souffre notamment d'un gonflement des paupières et a de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes, a expliqué Anastassia Vassilieva. "Nous ne pouvons pas exclure que sa peau ait subi un impact toxique et été endommagée par une substance chimique inconnue via une personne tierce", affirme son médecin qui s'être rendue à l'hôpital où M. Navalny a été emmené par la police.

L'opposant au président Vladimir Poutine avait été renvoyé en prison mercredi, deux jours avant un rassemblement de l'opposition pour des élections libres. L'opposition russe conteste en particulier le rejet des candidatures de ses représentants aux élections locales de septembre. La manifestation s'est soldée samedi par plus de 1.400 arrestations à Moscou. Ce rassemblement a eu lieu moins d'une semaine après une manifestation ayant réuni 22.000 personnes à Moscou le 14 juillet, du jamais vu depuis plusieurs années.

Un an après Sergueï Skripal

L'évocation de l'utilisation d'un agent toxique contre l'opposant rappelle l'empoisonnement en 2018 de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre, imputé par Londres à la Russie. L'homme et sa fille Ioulia avaient été empoisonnés, le 4 mars 2018, au Novitchok, un puissant agent innervant de conception soviétique dont la poignée de la porte d'entrée de M. Skripal avait été aspergée.

Sergueï Skripal est un ancien membre du GRU, le service de renseignement militaire russe, emprisonné en 2004 en Russie, après avoir transmis des informations sur des agents russes infiltrés en Occident au MI6, les services de renseignement extérieurs britanniques. L'empoisonnement des Skripal a été attribué à la Russie par les autorités britanniques. Deux hommes, identifiés comme des agents du GRU, auraient commis les faits avant de fuir vers la Russie.

Sergueï Skripal et sa fille avaient survécu à l'empoisonnement. Ils avaient quitté l'hôpital après quelques semaines et hébergés dans un lieu tenus secret par les autorités britannique.