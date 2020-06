Russie : l'historien spécialiste de Napoléon qui avait tué et démembré sa compagne devant ses juges

Le procès de l'historien russe Oleg Sokolov, accusé d'avoir tué et démembré sa jeune compagne, s'est ouvert mardi à Saint-Pétersbourg, une affaire qui a provoqué un débat en Russie sur les violences conjugales et l'impunité de leurs auteurs.

A la demande de la défense, la première audience n'aura duré qu'environ une heure, les avocats ayant obtenu un délai pour étudier notamment le contenu de l'ordinateur de la victime, Anastassia Echtchenko. Les parties se retrouveront au tribunal le 15 juin.

Pandémie de nouveau coronavirus oblige, l'historien est entré portant un masque chirurgical et des gants bleus dans la cage en verre réservée aux accusés. Les participants présents dans la salle d'audience avaient également tous le visage couvert. Reporté à plusieurs reprises à cause de la situation épidémiologique, le procès a pu finalement s'ouvrir mardi sans public. L'intégralité de l'audience est toutefois retransmise en ligne sur un portail de la justice de Saint-Pétersbourg.

Deux bras dans son sac à dos

Professeur d'histoire à l'université d'Etat de Saint-Pétersbourg et spécialiste de Napoléon, Oleg Sokolov avait été arrêté le 10 novembre 2019. En état d'ébriété, il avait été sorti de la petite rivière Moïka par la police qui avait trouvé dans son sac à dos deux bras de femme et un pistolet d'alarme. D'autres fragments du corps de la victime avaient été retrouvés plus tard dans un autre cours d'eau.