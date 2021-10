Russie : forte hausse du nombre des prisonniers politiques, selon l’ONG russe Mémorial

En 2015, l’ONG recensait quelque 46 prisonniers politiques. Sur la liste des prisonniers politiques actuels établie par Mémorial figure notamment le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, condamné début 2021 à plus de deux ans de prison après avoir survécu en 2020 à un empoisonnement dont il accuse le Kremlin.

Depuis l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, l’opposition et la presse indépendante subissent une répression accrue en Russie. Les organisations de l’opposant ont ainsi été qualifiées en juin d'"extrémistes" par le pouvoir, entraînant leur liquidation et l’interdiction pour leurs membres de se présenter aux élections législatives de septembre dernier.

Les autorités russes ont également classé la plupart des médias indépendants et leurs journalistes dans la catégorie des "agents de l’étranger". Selon M. Davidis, Mémorial applique les consignes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l’Europe pour identifier les prisonniers politiques, mais leur nombre réel pourrait être "deux ou trois fois supérieur" aux chiffres de l’ONG. "C’est tout à fait comparable aux chiffres de l’époque soviétique", a-t-il affirmé.