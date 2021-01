Russie : des dizaines d'arrestations lors des manifestations pour Alexeï Navalny

Des dizaines de personnes ont été arrêtées samedi en Russie en marge des manifestations organisées à travers le pays à l’appel des partisans de l’opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération, en dépit des multiples pressions des autorités.

De Moscou à Novossibirsk, l’équipe du célèbre militant anti-corruption, victime d’un empoisonnement présumé cet été, a publié des appels au rassemblement dans 65 villes russes.

Les premières manifestations ont eu lieu samedi dans l’Extrême-Orient russe et en Sibérie, où plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue notamment à Vladivostok, Khabarovsk et Tchita, face à d’importants effectifs de la police anti-émeutes déployés sur les lieux, selon les partisans de M. Navalny.

A Iakoutsk, au sud du Cercle polaire, les protestataires ont bravé le froid extrême en manifestant par -50 degrés Celsius.

Quelque 125 protestataires avaient déjà été arrêtés dans 20 villes russes vers 06h30 GMT, selon l’ONG OVD-info, spécialisée dans le suivi des interpellations en marge des manifestations.

Une vidéo diffusée par l’ONG a montré des dizaines de policiers anti-émeutes courir derrière les protestataires à Vladivostok.

A Moscou, où la mobilisation de l’opposition est habituellement la plus forte, les protestataires doivent se réunir à 14h00 (12HB) sur la place Pouchkine, puis défiler le long d’une rue centrale de la capitale en direction du Kremlin.

La police moscovite a d’ores et déjà promis de "réprimer sans délai" tout rassemblement non autorisé et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a dénoncé des manifestations "inacceptables" en pleine pandémie de coronavirus.

Sur Instagram, la femme de M. Navalny, Ioulia, a néanmoins annoncé son intention de manifester dans la capitale.

Les autorités n’ayant pas autorisé ces rassemblements, les protestataires s’exposent partout en Russie à des arrestations brutales et à des poursuites judiciaires.