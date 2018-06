Russie : "Cela fait 15 ans que Vladimir Poutine utilise le sport comme un vecteur de pouvoir à l'international"

Pour accueillir la Coupe du monde, Vladimir Poutine n’a pas lésiné sur les investissements : rénovation de certains stades, construction de nouvelles infrastructures sportives, mais aussi de transports et de logements. L'organisation de la compétition a coûté près de dix milliards d’euros à la Russie. Pour le chercheur à l’université de Nanterre Lukas Aubin, la Russie espère bien un retour sur investissement… au niveau politique. Il répondait à trois questions sur la géopolitique du sport dans Jour première.

Comment le pouvoir russe tente-t-il ici de faire fructifier son investissement dans la Coupe du monde politiquement ?



Cela fait maintenant 15 ans en réalité que Vladimir Poutine utilise le sport comme un vecteur de pouvoir à l'international, et on se rend compte que ces 15 dernières années, la Russie est le pays au monde qui a accueilli le plus grand nombre d'événements sportifs internationaux d'ampleur majeure. Il y a eu les JO de Sotchi en 2014, il y a eu les Universelles de Kasane et il y a maintenant la Coupe du monde de football 2018. Ce qu'on peut observer, c'est d'abord le choix des villes, c'est-à-dire que des 11 villes choisies, la moitié environ n'a pas une vocation sportive footballistique en réalité. On peut penser à Samara, à Saransk ou même à Sotchi, qui sont en fait des choix géopolitiques et stratégiques pour montrer une nouvelle image de la Russie à l'international. L'idée est évidemment de redorer l'image du pays, écornée ces dernières années par notamment la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine ou encore l'annexion de la Crimée.





La Russie a récemment été exclue des Jeux d'hiver pour des raisons de dopage, un coup dur pour l'image de la Russie. Est-ce qu'un élément sportif comme celui-ci peut être un frein en politique ?



Tout à fait. C'est à se demander si finalement ce soft power russe n'est pas en train de se retourner contre son utilisateur. On se rend compte qu'au moment où la Russie décide d'avoir la Coupe du monde 2018, on est en 2010, le monde est tout à fait différent et à ce moment-là, le scandale de dopage n'a pas encore éclaté. À ce moment-là, la guerre en Ukraine n'a pas encore commencé, la guerre en Syrie non plus. Finalement, aujourd'hui, cet événement Coupe du monde donne l'impression d'être un terrain d'expression, que ce soit les pays occidentaux ou les médias occidentaux, par exemple.





Et au niveau intérieur, ça va être difficile de faire fructifier ces investissements si l'équipe russe ne donne pas de résultats ? Il y a un concours de circonstances, elle n'est pas très bonne cette équipe russe.



Elle n'est pas très bonne, mais je crois que personne ne se fait réellement d'illusions en Russie. Que ce soit les politiques ou la population, on se rend compte que l'important est d'abord l'événement, avant l'équipe. Je pense que ce sera une réussite sportive si déjà l'équipe russe sort de la poule, arrive en huitièmes et potentiellement en quarts, mais la population russe n'espère pas cela.