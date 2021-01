Russie : au moins 4000 arrestations lors de manifestations pour exiger la libération de l'opposant Navalny

La police russe a déployé dimanche un important dispositif et fermé l'accès au centre de plusieurs villes lors de nouvelles manifestations à travers le pays pour exiger la libération de l'opposant Alexeï Navalny.

Au moins 4027 personnes ont été interpellées par la police dans toute la Russie, a indiqué l'ONG OVD-Info.

Selon cette organisation spécialisée dans le suivi des manifestations en Russie, les arrestations ont eu lieu principalement à Moscou (1167), mais aussi à Saint-Pétersbourg (862), deuxième ville du pays, ou encore à Krasnoïarsk (194), en Sibérie et d'autres grandes villes du pays.

Ces rassemblements font suite à une première journée de mobilisation samedi dernier qui a réuni des dizaines de milliers de protestataires et s'était soldée par plus de 4000 interpellations, ainsi que l'ouverture d'une vingtaine d'affaires pénales.