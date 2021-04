Russie : Alexeï Navalny transféré à l'hôpital, l'Europe discute de ses relations avec Moscou

Les services carcéraux russes ont décidé lundi de transférer vers un hôpital pour prisonniers -dans la même région que la colonie où il est emprisonné depuis début mars- l'opposant russe Alexeï Navalny, en grève de la faim depuis environ trois semaines, tout en jugeant son état de santé "satisfaisant". -

"L'état de santé de A. Navalny est jugé satisfaisant", ont assuré les services pénitentiaires, assurant qu'il a accepté de prendre "une thérapie vitaminée". Pendant le weekend, ses proches avaient indiqué qu'il risquait la mort à chaque instant.

Sa santé est à ce titre au programme lundi d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27, consacrée plus globalement aux rapports avec la Russie avec notamment son déploiement de troupes aux abords de l’Ukraine et les expulsions croisées de diplomates russes et tchèques.

"Les relations avec la Russie ne s'améliorent pas. Au contraire, la tension s'accroît dans différents domaines", a déploré le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell au début de cette réunion informelle.

Les ministres doivent s'entretenir de l'état de santé "très inquiétant" d'Alexeï Navalny, a ajouté M. Borrell, déplorant que la demande européenne de lui fournir des soins "n'a pas été prise en compte" et rendant "les autorités russes responsables de la santé de Monsieur Navalny". Washington a aussi menacé Moscou de représailles en cas de décès.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a balayé les critiques occidentales. "Nous ne pouvons pas accepter de telles déclarations de la part de représentants d'autres gouvernements" a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous ne suivons pas l'état de santé des prisonniers russes".

Alexeï Navalny a arrêté de s'alimenter le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention, accusant notamment l'administration pénitentiaire de lui refuser l'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale, selon ses avocats.

Manifestations "illégales"

Les partisans de l'opposant âgé de 44 ans ont aussi appelé à des manifestations dans toute la Russie mercredi, jour d'une adresse au Parlement de Vladimir Poutine.

Le ministère de l'Intérieur a prévenu qu'il ne permettra aucune "déstabilisation" et prendra "toutes les mesures qui s'imposent", alors que parallèlement le parquet veut faire interdire tout le mouvement d'Alexei Navalny pour "extrémisme".

Les messages internationaux de fermeté visant Moscou se sont multipliés après que les proches du détracteur le plus en vue de Vladimir Poutine ont dressé un bilan alarmant de son état de santé.