Rupture d'un glacier en Inde : conséquence du réchauffement climatique et du "développement incohérent" des infrastructures

Rupture d'un glacier en Inde : vues aériennes de la la rivière Dhauliganga - 08/02/2021 Images filmées par les forces aériennes indiennes. La rupture d'un glacier de l'Himalaya a provoqué une crue éclair en s'effondrant dans une rivière. Des centaines de militaires et paramilitaires épaulés par des hélicoptères et des avions militaires ont été dépêchés sur place pour participer aux opérations de secours. L'énorme masse d'eau a dévasté la vallée de la rivière Dhauliganga (un affluent du Gange), détruisant tout sur son passage, submergeant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts. Le barrage a été ravagé par le déluge causé par la chute d'une partie d'un glacier qui s'est détachée d'une paroi de la montagne en amont.