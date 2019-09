Rudy Giuliani, l'avocat de Trump au cœur du scandale ukrainien

Face à l’enquête officielle du Congrès des Etats-Unis visant Donald Trump et dans une Maison Blanche qui tangue, un homme est au cœur de la tourmente : Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président américain. Juriste de 75 ans et ancien maire de New York, il apparaît comme un personnage clé dans la tentative de Trump d’obtenir des informations de l’Ukraine sur son rival démocrate Joe Biden.

Conseiller et ardent supporteur de Donald Trump, Rudy Giuliani a été propulsé au-devant de la scène internationale quand il était maire de New York lors des attentats du 11 septembre 2001. Mais il s’est aussi fait un nom grâce à ses interviews remarquées durant la campagne présidentielle de 2016. Paraissant considérer les interviews médiatiques comme des matches de boxe, il sautait frénétiquement de sujets, et se contredisait régulièrement. D’ailleurs, un échange du même type a eu lieu cette semaine lorsque qu’il a été interrogé par CNN sur le fait de savoir s’il avait ou non demandé à l’Ukraine d’enquêter sur Joe Biden. Niant avec véhémence, il s’est repris quelques secondes plus tard, assurant : "Bien sûr que oui ! "

Plus de doute sur son implication

Tous les doutes sur son implication dans cette affaire ont été dissipés lors de la publication mercredi de la transcription de l’appel entre Donald Trump et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors duquel le président américain demande explicitement à son homologue de coopérer avec Rudy Giuliani dans une enquête sur la famille Biden. "Rudy sait très bien ce qui se passe et c’est un mec très doué", "si vous pouviez lui parler, ça serait super", martèle le milliardaire républicain.

Pour rappel, Donald Trump et Rudy Giuliani assurent que Joe Biden a fait pression lorsqu’il était vice-président des Etats-Unis pour obtenir le limogeage d’un procureur ukrainien afin de protéger son fils, Hunter, membre du conseil d’administration d’un groupe gazier ukrainien accusé de corruption. Ces accusations n’ont pas été confirmées, du moins pour l’instant. En revanche, elles ont soulevé des questions quant au rôle de l’avocat sur l’échiquier politique.

"Est-il au ministère de la Justice ?"

L’implication de l’avocat personnel du président américain dans les affaires étrangères du pays a suscité un flot de critiques à Washington. "Quel est le rôle de Rudolph Giuliani dans ce gouvernement ? (…) Est-il au ministère de la Justice ? Est-il secrétaire d'Etat ? Est-il un ambassadeur pour l’Ukraine ou pour l’Union européenne ? ", s’est notamment interrogé Hakeem Jeffries, un élu démocrate du Congrès. "Rudolph Giuliani est l’homme de main politique du président", a-t-il fustigé.

L’ancien maire de New York affirme quant à lui avoir collaboré avec le département d’Etat à toutes les étapes de son enquête sur l’Ukraine. "Je n’ai jamais parlé avec un responsable ukrainien sans que le département d’Etat ne m’appelle et ne me demande de le faire", s’est-il défendu auprès de la chaîne Fox News.

Postes clés

Après avoir été écarté pour un poste dans le gouvernement de Trump, Rudy Giuliani a été conseiller du président pour la cybersécurité avant de devenir son avocat personnel en avril 2018. Il a notamment aidé à diriger la défense de Trump pendant l’enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump pendant la présidentielle de 2016.

Donald Trump a déclaré mercredi que l’implication de Rudy Giuliani en Ukraine était une tentative de découvrir comment la "chasse aux sorcières" -référence habituelle du président à l’enquête Mueller- avait commencé. "Rudy a tous les droits d’aller voir où cela a commencé et d’autres personnes le font aussi", a dit M. Trump.