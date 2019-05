Royaume-Uni : la Première ministre Theresa May serait sur le point de présenter sa démission

Brexit : Nigel Farage en tête des sondages - JT 13h - 22/05/2019 Les élections européennes, c'est pour ce week-end. En Belgique en tout cas, car les britanniques votent déjà jeudi. Le Brexit n'a pas pu être finalisé, ils doivent donc bel et bien participer au scrutin et désigner 73 députés. C'est un pro-brexit qui est en tête des sondages. Nigel Farel vient de créer un nouveau parti déjà soupçonné de financement illégal. Theresa may défend quant à elle l'organisation d'un nouveau référendum. Seule la reine semble ne pas se tracasser.