Royaume-Uni : qui sont les "Incels", ces "célibataires involontaires", source potentielle d’inspiration du tueur de Plymouth ?

Dans cette ville du sud-ouest de l’Angleterre, un jeune homme de 22 ans a ouvert le feu, jeudi soir : il a tué sa mère, puis s’est rendu en rue où il a tiré sur une petite fille de 3 ans et son père. Il a poursuivi son parcours macabre, dans un parc, en abattant encore une quatrième et une cinquième victime, une femme et un homme, avant de se suicider : 6 morts en 6 minutes.

La question du port d’arme sera au cœur de l’enquête mais aussi celle du mobile de ces meurtres.

Et toutes les indications qui permettront de cerner le profil du tueur seront sous la loupe. Déjà, la proximité du jeune homme, Jake Davison, avec la mouvance "Incel" ressort de vidéos qu’il avait publiées sur internet. Qu’est-ce que ça signifie ?

Qui sont les "Incels"?

"Incel" vient de "involuntary celibates", ou "involontairement célibataires", en anglais.

S’identifient ainsi, sur des forums en ligne en grande partie anglo-saxons, des hommes qui partagent une même frustration de ne pas avoir accès aux femmes et aux relations sexuelles. Dans leurs discussions à tonalité misogyne, ils tiennent les femmes pour responsables de leur misère sexuelle, considérées comme focalisées sur les hommes beaux et populaires. Entre eux, ils surnomment ces hommes les "chads".

Stéphane Baele, professeur de politique internationale à l’Université d’Exeter, au Royaume-Uni, focalise ses recherches sur les discours extrémistes en ligne.

Une frustration immense

Dans les contenus de ces forums 'Incel", résume-t-il, l’expression de la frustration est omniprésente.

"C’est une frustration ne pas avoir de relations sexuelles ou même de ne pas avoir de relations romantiques avec des femmes. Sur ces forums 'incel', les participants se décrivent régulièrement comme des gens romantiques confrontés à des femmes attirées exclusivement par les relations sexuelles avec des hommes beaux qu’ils surnomment les 'chads', ou 'mâles alpha'. Et se considérant comme laids, ils concluent qu’ils n’auront jamais accès à des relations sexuelles. Or ils estiment qu’en tant qu’hommes, perçus comme supérieurs aux femmes, ils devraient avoir droit à cette vie sexuelle, droit aux femmes. Et cela engendre une frustration immense."

►►► A lire aussi : Quand Europol s’inquiète des "Incels", du terrorisme d’extrême droite et des anti-féministes

C’est une mouvance vaste où se croisent des hommes simplement déçus et des misogynes offensifs au discours haineux tirant parfois jusqu’à l’appel à la violence envers des femmes, à la "rébellion" voire au viol. Et dans certains cas, ces dernières années, cela s’est traduit par des passages à l’acte. Dans le monde anglo-saxon surtout ces forums sont en plein développement et les actes violents se multiplient

"L’immense majorité des gens qui fréquentent ces forums ne sont pas violents et ne présentent aucun risque" souligne Stéphane Baele. "Mais évidemment, quand on a des espaces en ligne de ce type avec un langage qui blâme une catégorie spécifique de personnes et où déferle autant de ressentiment, de colère et de frustration… Il n’est pas étonnant si, parmi les milliers de personnes qui participent à ces forums, il y a de temps à autre quelqu’un qui s’en inspire pour un acte violent. Et c’est ce qui inquiète de plus en plus les autorités américaines, britanniques ou canadiennes notamment, qui renforcent leur surveillance de ces forums. Dans le monde anglo-saxon surtout ces forums sont en plein développement et les actes violents se multiplient."

"Lookmaxxing", "black pill": les mots Incel du tueur de Plymouth

Le jeune auteur de la tuerie de Plymouth a été actif sur plusieurs plateformes liées à la communauté misogyne, et dans les vidéos qu’il a postées en nombre sur internet les semaines précédant les faits, il utilise certains mots typiques de la sphère Incel.

Des mots qui laissent penser que le jeune homme était familier avec cette communauté en ligne, estime le chercheur spécialisé dans l’analyse des contenus extrémistes en ligne.

"Comme toutes les communautés assez fermées sur internet, un langage spécifique se développe avec le temps. Et le tueur de Plymouth utilisait certains termes récurrents sur les forums des incels" explique Stéphane Baele.

"Il va par exemple parler de 'lookmaxxing'. C’est un mot qui désigne la stratégie d’essayer d’améliorer son apparence physique pour plaire. C’est un concept répandu dans les forums misogynes. Les Incel ont ceci de particulier qu’ils ne valorisent pas le 'lookmaxxing': ils y voient une attitude vaine, puisqu’ils se perçoivent comme exclus de façon irrémédiable par leur physique qui n’est pas considéré par les femmes. C’est ce dont se plaint le tueur de Plymouth dans une vidéo : il déplore avoir fait des efforts au club de musculation sans que ça lui permette de ne plus être puceau".

L’auteur de la tuerie utilise aussi l’expression "black pill". De quoi s’agit-il ?

"C’est un concept éminemment Incel. Il s’agit d’une métaphore pour exprimer le fatalisme de n’avoir jamais accès ou jamais 'droit' à des relations sexuelles. Un fatalisme omniprésent dans les forums de cette communauté" explique le chercheur.

Un nombre croissant d’actes violents

Ces dernières années ont été marquées par un nombre croissant d’actes violents, occasionnant plusieurs dizaines de décès, dans le chef d’auteurs inspirés de cette idéologie Incel. Des auteurs qui cumulent parfois ces idées misogynes à une inspiration d’extrême-droite.

Un tueur est admiré, cité en exemple, sur les forums Incels, considéré comme un héros de la cause. C’est Elliott Rodger.