Royaume-Uni: ouverture d'une enquête suite au décès de la Britannique contaminée au Novitchok à Salisbury

La Britannique contaminée à l'agent innervant Novitchok est décédée dimanche soir à l'hôpital de Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) où elle avait été admise il y a huit jours, a annoncé la police qui a ouvert une enquête pour meurtre.

"La police a ouvert une enquête pour meurtre après que la femme exposée à l'agent Novitchok à Amesbury, dans le Wilstshire, est décédée dimanche 8 juillet au soir", a annoncé Scotland Yard. Dawn Sturgess, âgée de 44 ans, était originaire de Durrington, a précisé la police, confirmant son identité pour la première fois.

La Première ministre Theresa May a immédiatement réagi à cette annonce. "Je suis horrifiée et choquée par la mort de Dawn Sturgess", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Mes pensées et mes condoléances vont à sa famille et à ses proches".

"La police et les agents de sécurité travaillent pour établir les faits de manière urgente", a-t-elle ajouté. "Le gouvernement apporte tout son soutien à la population locale, confrontée à cette tragédie".

Neil Basu, le chef de la police antiterroriste, en charge de l'enquête, a déclaré: "Dawn laisse derrière elle sa famille, ses trois enfants, nos pensées et nos prières sont pour elles dans cette période extrêmement difficile".

"Cette terrible nouvelle ne servira qu'à renforcer notre détermination à résoudre cette enquête, identifier et traduire en justice les responsables", a-t-il ajouté.

Scotland Yard a précisé que l'homme âgé de 45 ans qui a été hospitalisé le même jour que Dawn Sturgess à Salisbury après avoir été lui aussi contaminé au Novitchok, était toujours dans un état critique.

Un de ses amis a affirmé à l'AFP qu'il s'agissait de Charlie Rowley, et qu'il était en couple avec Dawn Sturgess.

Les deux quadragénaires avaient été hospitalisés après avoir manipulé un "objet contaminé", avait indiqué la police en fin de semaine.

Leur contamination est survenue quatre mois après la tentative d'empoisonnement au Novitchok qui a visé l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia à Salisbury, une ville située à une dizaine de kilomètres seulement d'Amesbury, où les ambulances avaient pris en charge le couple de Britanniques.