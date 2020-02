Royaume-Uni : les travailleurs peu qualifiés ne sont plus les bienvenus

Boris Johnson l’avait juré en décembre dernier : s’il remportait les élections législatives, il prendrait des mesures pour faire baisser l’immigration au Royaume-Uni. Un peu plus de deux mois après avoir gagné son pari, son gouvernement a présenté hier une nouvelle loi. Dès le 1er janvier 2021, date de la fin de la période de transition post-Brexit, il faudra obtenir assez de points pour obtenir un permis de travail. Les travailleurs les moins qualifiés seront les grands perdants de cette réforme, et c’est bien là l’objectif du gouvernement britannique.

"Nous mettons un terme à la liberté de circulation et proposons une loi qui instaure un système à points, ferme et juste, qui attirera les travailleurs hautement qualifiés dont nous avons besoin […] Notre économie ne doit plus dépendre d’une main-d’œuvre bon marché en provenance d’Europe, mais se concentrer plutôt sur l’investissement dans la technologie et l’automatisation", a détaillé Priti Patel, la ministre britannique de l’Intérieur. Les employeurs devront "s’adapter".

Un diplôme, un contrat et un salaire avant un visa

Pour se voir octroyer un permis de travail, il faudra, dès 2021, obtenir 70 points. A titre d’exemple, parler anglais rapporte 10 points ; avoir une offre d’emploi, 20. Les candidats devront pouvoir prouver un salaire minimum de 25.600 livres par an (20 points) et présenter des compétences spécifiques (20 points). Un salaire en deçà ne rapporte aucun point, avec des exceptions pour les étudiants, les scientifiques réputés, les artistes et les athlètes, ainsi que pour les personnes qui postulent à des fonctions en pénurie (infirmiers, ingénieurs civils ou psychologues par exemple).

En d’autres termes : dès 2021, il ne sera plus possible pour un indépendant débutant, un autoentrepreneur (le fameux "plombier polonais") ou un travailleur peu qualifié de partir tenter sa chance au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique estime d’ailleurs que 70% des Européens qui ont émigré au Royaume-Uni depuis 2004 n’auraient pas pu obtenir de permis de travail avec ce nouveau système.

Le tarif est le même pour tout le monde, citoyens européens et non-européens. Toutefois, ces mesures ne concernent pas les 3,2 millions de ressortissants de l’UE qui vivent déjà au Royaume-Uni et qui auront demandé à y résider avant 2021.

Ces nouvelles règles ne s’appliquent pas aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.