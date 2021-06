Royaume-Uni : les "immigrés de couleur ou les étrangers" étaient exclus des postes administratifs à Buckingham Palace

Des documents publiés mercredi par The Guardian montrent que les conseillers de la Reine Elisabeth ont exclu les "immigrés de couleur ou les étrangers" des emplois administratifs à la Maison royale, et cela au moins jusqu’à la fin des années 1960. Ces documents ont été découverts par le journal aux Archives nationales britanniques et révèlent notamment que, en 1968, le directeur financier de la Reine a informé les fonctionnaires qu’il "n’est pas d’usage, en fait, de nommer des immigrants de couleur ou des étrangers" à des postes administratifs dans la Maison royale, bien qu’ils soient autorisés à travailler comme domestiques.

Dans les années 1960, le gouvernement britannique a commencé à élaborer une législation qui interdirait le refus d’employer une personne en raison de sa race ou de son origine. Mais, pendant plus de quatre décennies, cette législation n’était pas applicable à la Reine personnellement, ce qui empêchait toute personne qui s’estimait victime de discrimination de porter plainte devant les tribunaux.

L’enquête du journal The Guardian