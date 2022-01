Royaume-Uni : le prince Charles rend hommage aux défenseurs des droits humains

Le prince Charles, héritier du trône britannique, a rendu hommage samedi, à l'occasion du Nouvel An, aux défenseurs de la "liberté" et des "droits humains" face à la "persécution" dans des pays comme la Syrie et l'Afghanistan.

"Alors que nous entamons la nouvelle année, prenons un moment pour nous rappeler les nombreuses personnes à travers le monde qui défendent la liberté et les droits humains", a déclaré le prince de Galles dans un message diffusé à l'occasion du Nouvel An.

L'Afghanistan, la Syrie ou encore la Birmanie

"Dans des endroits comme l'Afghanistan, la Syrie et la Birmanie, entre autres, les menaces et la réalité de la persécution et de l'insécurité politiques et religieuses vont de pair avec une situation humanitaire de plus en plus désastreuse", a-t-il ajouté.

"Face à l'adversité, des personnes incroyablement courageuses, des communautés locales et des organisations internationales répondent aux grands besoins en fournissant une assistance vitale", a-t-il ajouté, disant prier "pour une résolution pacifique de ces conflits".

Le prince Charles, 73 ans, prend depuis plusieurs années le relais d'Elizabeth II, 95 ans dont 70 de règne, qui se retire progressivement pour ménager sa santé, accomplissant multiples fonctions officielles, au Royaume-Uni comme à l'étranger.