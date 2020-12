Royaume-Uni : en janvier, Boris Johnson fera son premier voyage majeur en Inde

Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rendra en Inde en janvier, juste après sa rupture définitive avec l’Union européenne, pour sa première visite bilatérale majeure à l’étranger destinée à "renforcer le partenariat" commercial et climatique avec ce pays, ont indiqué ses services mardi.

"En tant qu’acteur clé dans la région indo-pacifique, l’Inde est un partenaire de plus en plus indispensable pour le Royaume-Uni tandis que nous œuvrons à stimuler l’emploi et la croissance, que nous affrontons des menaces communes à notre sécurité et que nous protégeons notre planète", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.

Invité par son homologue indien Narendra Modi, Boris Johnson sera aussi le deuxième chef de gouvernement britannique, après John Major en 1993, à participer comme invité d’honneur au Jour de la République le 26 janvier.

Les échanges entre le Royaume-Uni et l’Inde pèsent environ 24 milliards de livres sterling par an (26,3 milliards d’euros), soutenant plus de 500.000 emplois, selon Downing Street.

Partenaire clé dans la lutte contre la pandémie, l’Inde fournit également plus de 50% des vaccins mondiaux, dont plus d’un milliard de doses du vaccin anti-covid développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford qui seront fabriquées par le Serum Institute of India (SII) à Pune.