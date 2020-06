Royaume-Uni : derrière les turbulences du coronavirus, où en est le Brexit?

11 tablées de négociateurs se sont à nouveau réunis simultanément, par vidéoconférence pendant quatre jours, pour tenter de trancher les nombreuses questions de l'après-Brexit: quelles relations commerciales entre les deux blocs? Quel accord sur la pêche ou les services financiers? Quelles coopérations policières? Quels garde-fous pour les échanges de données? etc.

Ce sablier est retourné. Ce temps de transition s’écoule: la négociation en est à sa mi-temps, si on garde deux mois en fin d'année pour les votes de l'accord... mais rien à l’horizon.

Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union Européenne, déplore l'absence de progrès significatif après le 4ème round de négociations pour baliser les relations post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni.

Négocier à distance

"Nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça", a déclaré Michel Barnier lors d'une conférence de presse, vendredi. Son homologue britannique David Frost, a lui aussi fait état, dans un communiqué, de progrès "limités".

Toujours aucun progrès... mais la promesse d'accélérer les discussions cet été.

"Nous sommes sur le point d'atteindre les limites de ce que nous pouvons faire dans le format de discussions à distance. Pour faire des progrès, nous devons clairement intensifier et accélérer notre travail", a encore commenté David Frost, épinglant la difficulté de négocier par vidéoconférences, sans coulisses.

Mais le ton n'est pas résigné: "Je n'ai aucun doute que nous trouverons, dans le courant de l'été et au plus tard au début de l'automne, un terrain d'entente", dit encore Michel Barnier.

Le prochain cycle de négociations, fin juin, devrait se dérouler dans un format restreint sur les questions les plus épineuses. Et si la situation le permet, la rencontre pourrait être physique.

Outre ces tablées de négociateurs, une rencontre politique est également programmée ce mois-ci: une "conférence de haut niveau" réunira le Premier Ministre Britannique, Boris Johnson, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le Président du Conseil européen, Charles Michel, pour parler de l'état d'avancement des négociations.

Des noeuds tenaces

L'Union et le Royaume-Uni mènent un bras de fer sur plusieurs désaccords importants.

La pêche en est un: les bateaux européens garderont-ils un accès aux eaux britanniques, très poissonneuses, après le 31 décembre? Les pêcheurs britanniques pourront-ils écouler facilement leurs poissons sur le marché européen?

Les futures relations commerciales sont aussi une pierre d'achoppement. L'Union veut un accord très large qui fixe des conditions de concurrence équitable (dans le jargon: le "level playing field") pour ouvrir son marché unique aux produits et services britanniques, l'Union veut qu'ils répondent à des normes sociales, environnementales, fiscales semblables aux siennes.

Mais Londres veut au contraire s'affranchir des normes européennes et se diriger vers un accord moins contraignant, un accord classique de libre-échange, éventuellement assorti de petits accords sectoriels.

Même le fondement de cette négociation est conflictuel: la "déclaration politique" conclue l'an dernier, texte qui fixe déjà un cadre à la future relation et devrait baliser ces négociations, est discuté.

Michel Barnier exige, avant toute chose, de l'appliquer sans le remettre en question: "Nous n'accepterons pas de retour en arrière sur la Déclaration politique", dit-il. Et avec ironie: "Ce document est accessible dans toutes les langues, y compris en anglais. Il n'est pas compliqué à lire."

Réponse d'un haut responsable britannique à l'agence AFP: "Nous sommes attachés à la Déclaration politique. Nous la considérons comme un document qui fixe les paramètres. Mais pas comme un traité en soi."

Un report? C'est "NO"

Donc le temps s'écoule et la négociation n'avance pas, ou peu.

Dans moins de sept mois, le sablier se sera écoulé, la période de transition sera terminée et le Royaume-Uni sera définitivement et à tout égard séparé de l'Union européenne: du droit européen, de son union douanière, de son marché unique.

En l'absence d'accord, le Royaume-Uni sera un pays tiers comme un autre, sans relations commerciales privilégiées avec l'Union européenne à sa porte... et inversement.

Quel impact un tel scénario aurait-il, dans sept mois, sur des entreprises britanniques en pleine année noire, affaiblies par ces semaines de confinement? Et sur les entreprises européennes?

Un report de l'échéance permettrait-il d'éviter (ou de retarder) le choc de ce "No-deal"?

L'échéance peut être reportée une fois, d'un à deux ans.

La demande doit en être faite avant la fin de ce mois de juin. Mais le Premier ministre Britannique rejette toujours, catégoriquement, cette possibilité. Le coronavirus et son onde choc n'ont jusqu'ici pas ébranlé son objectif, répété par tous les temps: "Get Brexit done!"

