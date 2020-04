Roumanie : festival d'amendes salées pour non-respect du confinement

La Roumanie a beau être l’un des pays les plus pauvres de l’UE, le non-respect du confinement fait l’objet d’amendes très élevées. Et en ce moment, la police en distribue à tour de bras.

Fermier dans une commune du centre de la Roumanie, Adrian Vlad l’a encore mauvaise. Il y a une semaine, alors qu’il manque de main-d’œuvre pour traire ses 34 vaches, il part lui-même chercher 3 employés en voiture. Dans l’urgence il ne se munit d’aucune autorisation. "Les employés n’avaient pas non plus d’autorisation et les policiers m’ont dit que c’était à moi de les faire. J’ai reçu trois amendes de 415 euros pour chacun d’entre eux, plus encore deux fois cette somme car j’avais mes deux filles avec moi. Le ton est monté et le policier a prétexté une égratignure sur ma voiture pour me rajouter l’amende maximale de 4150 euros. Je n’ai toujours pas compris pourquoi !" Montant total du déplacement pour Adrian Vlad : plus de 6000 euros.

200.000 amendes en un mois

Ce fermier roumain n’est pas le seul à s’être attiré les foudres des autorités. En un mois, la police roumaine a distribué plus de 200.000 amendes, parfois même à des enfants, pour un montant de près de 80 millions d’euros. Beaucoup jugent ces pénalités financières abusives. Il faut dire que l’amende minimale de 415 euros correspond quasiment au salaire minimum. Pour certains, la police et l’Etat en profitent "pour faire le plein".

"Comment voulez-vous que je paie ça ?", explique Adrian Vlad. "Mais tu ne peux rien leur dire… Eux répondent qu’ils appliquent la loi, un point c’est tout. Pour moi c’est vraiment abusif de donner des amendes de ce montant-là et de faire comme si de rien n’était. On doit aussi comprendre que l’on ne peut pas dire à un animal "attends je ne travaille pas". J’ai des vaches qui ont fait des infections car elles n’avaient pas été traites !"

Conséquence : des violences ont éclaté dans les quartiers pauvres. Certains habitants ont perdu leur sang-froid et s’en sont pris à la police.

Paradoxalement, les Roumains ont généralement bien respecté le confinement. Pas parce qu’ils redoutaient les amendes, mais plutôt parce qu’ils n’ont que très peu confiance en leur système de soins de santé…